Rhône : l'alerte sécheresse étendue à l'ensemble du département

Malgré les quelques épisodes pluvieux, les précipitations ne sont pas suffisantes dans le département du Rhône et à Lyon pour remplir les nappes phréatiques et les cours d’eau. Ainsi, hormis les mois de mai et de juin, le "département est en déficit de pluie depuis le début de l’année avec des valeurs records de sécheresse en février" précise la préfecture du Rhône dans un communiqué.

Suite à ce constat, l’Agence Régionale de Santé, des collectivités, de l’association des maires de France, des gestionnaires d’eau, de la Chambre d'agriculture ainsi que des représentants des usagers, qui composent le comité départemental de la ressource d’eau, se sont réunis et ont été consultés. Après cette réunion, Fabienne Buccio, préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes et préfète du Rhône, "a décidé par arrêté d’étendre la situation d’alerte sécheresse à l’ensemble du département".

Ainsi, il est dorénavant interdit de réaliser des prélèvements dans les cours d’eau et nappes d’accompagnement pour les usages domestiques, d’arroser des espaces verts publics ou privés en journée de 10h à 18h, d’arroser des potagers domestiques en journée, de 10h à 18h, d’arroser les espaces sportifs publics ou privés, naturels ou artificiels en journée de 10h à 18h, de premier remplissage des piscines privées, de lavage des véhicules à titre privé à domicile, de laver des façades et toitures et de faire fonctionner fontaines et brumisateurs à circuit ouvert.

Pour rappel, en cas de non-respect de ces interdictions, le risque est de recevoir une contravention de 5e classe, soit jusqu’à 1500 euros pour un particulier et 7500 euros pour une personne morale.