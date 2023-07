Le Rhône en alerte sécheresse, premières mesures de restriction d'eau

Compte tenu du bilan insuffisant des dernières précipitations et après un hiver sec, la préfecture du Rhône a décidé ce vendredi de placer l’ensemble des ressources de l’axe Saône, de l’Est lyonnais et des territoires du Nord et de l’Ouest du département en situation d’alerte sécheresse. Cette décision vient renforcer les mesures de vigilance prises par l’arrêté du 12 avril 2023.

Dans ce contexte, la préfète du Rhône, Fabienne Buccio, appelle "les citoyens à être très vigilants quant à l’utilisation de nos ressources en eau".

Des mesures de restriction ont été prises et le seront partout où cela est nécessaire afin de garantir les usages prioritaires de santé, de sécurité civile et d’approvisionnement en eau potable.

Il devient notamment interdit d'arroser les espaces verts publics ou privés en journée de 10h à 18h, d’arroser les potagers domestiques en journée, de 10h à 18h, de remplir les piscines privées, de lavage des véhicules à titre privé à domicile ou encore de laver les façades et toitures.

"Les agents de l’Office français de la biodiversité seront déployés sur le territoire pour faire de la pédagogie sur ces mesures et sanctionner les infractions le cas échéant", précisent les services de l'Etat.