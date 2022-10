Eric Sauquet : "La sécheresse 2022 à Lyon, on peut malheureusement imaginer que ça sera la norme"

La semaine dernière était organisée dans le Rhône la Fête de la science, dédiée cette année au changement climatique. Eric Sauquet, hydrologue, a de biens mauvaises nouvelles sur le futur. A l'instar de la sécheresse que l'on a connu cet été à Lyon. "On va imaginer, malheureusement, que ça va être la norme. La sécheresse 2022 peut faire partie des prémices de ce à quoi on va être confronté dans le futur", indique-t-il.

"Aujourd’hui déjà, on sent qu’on est vulnérable sur la disponibilité en eau. Il faut anticiper ces changements et construire des solutions", poursuit Eric Sauquet.

Il travaille à l'INRAE sur la nourriture de demain, mais aussi le futur du beaujolais : "Est-ce qu’on sera capable de produire le même vin qu’hier dans les décennies futures ? Comment transformer le type de vignes que l’on a sur les coteaux ?", se questionne-t-il.

Dans la région, la question de la neige crispe aussi les relations avec les écologiste concernant les canons à neige : "Certains domaines ont déjà des difficultés à avoir de la neige tous les ans. Dans le futur, il est probable qu’on ne pourra plus avoir de la neige naturellement", précise Eric Sauquet, qui estime que le canon à neige n'est "pas une solution viable". Il y voit "une maladaptation" qui feront que demain, "les skieurs seront sur une bande blanche entourée de verdure".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Sécheresse à Lyon

02:04 Végétalisation

03:11 Nourriture

04:20 Eau dans le Rhône

05:20 Régie publique de l’eau

06:10 Vin

07:24 Neige en montagne