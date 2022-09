Près de Lyon : opération sauvetage de poissons avant de faire sauter le dernier seuil de l'Yzeron

En contrebas, l'Yzeron a été en partie asséché pour permettre de récupérer les poissons en vue de travaux importants. Dès mardi, et durant deux semaines, le dernier seuil du cours d'eau de l'Ouest lyonnais va sauter.

Pour 30 000 euros, l'opération est jugée "nécessaire et même vitale" selon Jean-Charles Kohlhaas, président du SAGYRC.

L'élu écologiste annonce que cela permettra aux poissons de circuler partout dans l'Yzeron, et notamment aller plus haut pour se reproduire ou chercher des poches d'eau plus fraîches lors des canicules et sécheresses.

Depuis 20 ans, le SAGYRC s'attèle à supprimer la trentaine de seuils de l'Yzeron. Celui du pont d'Oullins, consistant en un bowl de ciment, est le dernier encore debout. "On redonne à la rivière son aspect historique", se félicite Jean-Charles Kohlhaas.

La centaine de poissons captifs (gardons, perches, ablettes...) a été capturée lors d'une pêche à l'électrode et à l'épuisette. Ils seront relâchés en amont, du moins là où il y aura suffisamment d'eau. Car l'Yzeron, malgré l'été qui s'éloigne, est encore à sec sur une grande majorité du territoire oullinois.

"A court terme on ne peut rien faire", se désole Jean-Charles Kohlhaas, qui veut miser sur la perméabilisation des sols afin de remplir les nappes phréatiques qui joueraient ensuite le rôle de compensateurs naturels des cours d'eau de l'agglomération.