Près de Lyon : l’Yzeron placé en situation de crise sécheresse par le préfet

Sur les communes d’Oullins, Sainte-Foy-lès-Lyon et Francheville, il est possible de remonter ou descendre à pied le lit de la rivière. Face à cette baisse continue des débits des cours d'eau, le préfet du Rhône a donc décidé de mettre l’Yzeron en situation de crise sécheresse.

"Sur les bassins versants du Garon et de l’Yzeron, la ressource superficielle est prioritairement réservée à l’approvisionnement en eau potable, les usages sanitaires et de sécurité. Cela implique un arrêt des arrosages des espaces verts et des terrains sportifs et un arrêt de remplissage des piscines privées quelle que soit l’origine de l’eau", prévient l’arrêté pris par le représentant de l’Etat.

"L’irrigation agricole depuis les ressources superficielles et leur nappe d’accompagnement n’est plus possible par aspersion et seule la micro-irrigation peut se pratiquer de façon limitée. L’approvisionnement des activités industrielles, commerciales depuis l’eau superficielle doit être stoppé dans des conditions compatibles avec la sécurité du site et de l’outil de production", poursuit-il.