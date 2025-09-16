Rhône : la préfecture lève les restrictions d’eau, mais maintient la vigilance sécheresse

Par arrêté du 15 septembre 2025, Fabienne Buccio, préfète de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète du Rhône, a décidé de "lever les mesures de restriction d’usage de l’eau en vigueur au titre de la sécheresse tout en maintenant le département en situation de VIGILANCE."

Selon la préfecture, "le département du Rhône et la métropole de Lyon connaissent depuis fin août une baisse marquée des températures et plusieurs épisodes de précipitations ayant profité à la végétation, à l’humidité des sols et à l’amélioration des débits de tous les cours d’eau et des niveaux des nappes phréatiques."

Ces conditions permettent donc de mettre fin aux mesures de restriction décidées le 18 août. Parmi elles figuraient l’interdiction d’arroser les espaces verts, terrains sportifs et potagers domestiques en journée (de 10 h à 18 h dans le département, de 11 h à 18 h sur l’axe Saône), l’arrêt de l’irrigation des cultures hors maraîchage aux mêmes horaires, ainsi que l’interdiction de remplir les piscines privées, sauf travaux commencés avant l’alerte. Le lavage des véhicules à domicile, des façades et des voiries était également proscrit, sauf impératif sanitaire ou de sécurité, et les fontaines à circuit ouvert devaient être coupées.



Les services de l'État rappellent toutefois que "l’évolution du débit des cours d’eau et de l’état des ressources en eau reste suivie avec attention. Si la situation était amenée à se détériorer, de nouvelles restrictions d’usages de l’eau pourraient être remises en place."

La préfète souligne enfin que "l’économie d’eau doit être un souci quotidien pour l’ensemble des usagers du département" et appelle à "mettre en œuvre tout au long de l’année des mesures d’économie d’eau".