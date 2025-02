Pollution aux particules fines : les restrictions maintenues dans le bassin lyonnais

"Compte tenu de la persistance de l’épisode de pollution de l’air, les mesures de restriction sont reconduites demain, mardi 18 février," indique la préfecture du Rhône ce lundi. En alerte orange depuis dimanche, le bassin lyonnais et le nord de l’Isère restent soumis à des restrictions visant à limiter les émissions de polluants et à protéger la santé des habitants.

La circulation différenciée reste en vigueur dans la Zone à Faibles Émissions (ZFE) de la Métropole de Lyon. Seuls les véhicules avec une vignette Crit’Air "zéro émission moteur", 1 ou 2 sont autorisés à rouler. La dérogation "petits rouleurs" demeure suspendue. La vitesse reste limitée à 70 km/h sur les axes où elle est habituellement de 80 ou 90 km/h.

L’écobuage et le brûlage des sous-produits agricoles restent interdits. Les activités industrielles émettrices de polluants doivent être reportées et les chantiers BTP doivent limiter la production de poussières. Dans les foyers, l’interdiction des cheminées à foyer ouvert et du chauffage au bois d’appoint est maintenue.

Les personnes vulnérables sont appelées à éviter les efforts physiques intenses et à se tenir éloignées des grands axes routiers aux heures de pointe. En cas de gêne respiratoire, un avis médical est recommandé.

La situation est suivie de près par les autorités. Pour plus d’informations, rendez-vous sur rhone.gouv.fr et Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.