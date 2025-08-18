Sécheresse : le Rhône et la Métropole de Lyon placés en alerte, des restrictions pour les particuliers

Une décision prise face à l’absence de précipitations depuis la mi-juillet et aux températures élevées de ces dernières semaines, qui ont entraîné un tarissement marqué des rivières et des débits particulièrement faibles pour la saison.

Si les nappes phréatiques restent globalement à un niveau encore satisfaisant, à l’exception de la Saône, les prévisions météorologiques n’annoncent aucune amélioration à court terme. La préfète du Rhône Fabienne Buccio a donc pris un arrêté imposant les premières restrictions d’eau.

Parmi les mesures les plus notables figurent l’interdiction d’arroser les espaces verts, terrains sportifs et potagers domestiques en journée (de 10h à 18h dans le département, de 11h à 18h sur l’axe Saône), l’arrêt de l’irrigation des cultures hors maraîchage aux mêmes horaires, ainsi que l’interdiction de remplir les piscines privées, sauf si les travaux avaient commencé avant l’alerte. Le lavage des véhicules à domicile, des façades et des voiries est également proscrit, sauf impératif sanitaire ou de sécurité. Les fontaines à circuit ouvert doivent être coupées.

Du côté des usages économiques, l’agriculture et l’industrie sont impactées par des restrictions, mais la plupart des activités peuvent être maintenues sous conditions.

Des risques d'amendes

La préfecture rappelle que des contrôles seront menés par la police de l’environnement afin d’assurer le respect de ces consignes. Les contrevenants s’exposent à des amendes pouvant aller jusqu’à 1500 euros pour un particulier et 7500 euros pour une personne morale.

Enfin, les autorités appellent la population à adopter des gestes responsables pour préserver les ressources en eau. Les habitants peuvent consulter les restrictions en vigueur dans leur commune via la plateforme en ligne VigiEau, qui fournit une information actualisée en fonction de la situation locale.

Le retour de la pluie annoncée mardi, mercredi et jeudi dans l'agglomération lyonnaise ne pourra pas faire de mal.