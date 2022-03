Métropole de Lyon : 18 communes du bassin de l’Yzeron signent une charte pour économiser l’eau

Les sécheresses de plus en plus importantes ajoutées aux prélèvements d’eau dans les rivières mettraient en péril la vie aquatique. Pour pallier ce problème, le Sagyrc, qui est chargé de gérer cette ressource en eau à l’échelle du bassin versant constitué de l’Yzeron, du Ratier et du Charbonnières avec 48 cours d’eau, a mis en place plusieurs actions pour réduire les volumes d’eau utilisés, et surtout pour l’arrosage.

En effet, dans le bassin de l’Yzeron, 16% des prélèvements dans les cours d’eau sont utilisés pour l’arrosage ou le remplissage des piscines.

Le Sagyrc a alors élaboré et piloté un plan de gestion de la ressource en eau (PGRE) pour répartir les prélèvements sur l’année entre les usages pour garantir un volume minimum d’eau pour le bon état des cours d’eau et ainsi, réduire les prélèvements pour l’arrosage des espaces verts. En travaillant avec les communes du bassin, cette démarche a entraîné la naissance de la Charte des communes "écEAUnomes".

Ainsi, 18 communes du bassin versant de l’Yzeron se sont engagées à mettre en œuvre les changements et adaptations de pratiques nécessaires et à les communiquer auprès de la population. Pour n’en citer que quelques-unes, Charbonnière-les-Bains, Dardilly, Francheville, Marcy l’Etoile, Oullins, Sainte-Foy-lès-Lyon, Tassin la Demi-Lune ou encore Vaugneray sont des communes qui ont adhéré à la charte écEAUnome. Parmi leurs engagements, "ne plus arroser les pelouses d’agréments, réduire au maximum les fleurissements en jardinière au profit de massif de pleine terre, développer les récupérateurs d’eau et limiter les prélèvements dans les puits et forages, choisir des essences peu consommatrices d’eau".

Cette charte aurait été votée par chaque conseil municipal entre 2019 et 2021.

Grâce à des ateliers collectifs et des rencontres avec des jardiniers pour identifier les bonnes pratiques en matière d’économie d’eau, un guide de l’écEAUjardinage a été réalisé. Il recense les techniques vertueuses en matière d’arrosage raisonné, de binage, de paillage, de compostage et de récupération d’eau et il est téléchargeable sur le site internet du Sagyrc.

Afin d’encourager le plus grand nombre de personnes les techniques d’écEAUjardinage, des actions de sensibilisations sont prévues. La première aura lieu ce samedi à Craponne dans le cadre de l'événement "Nature de vie", où le Sagyrc tiendra un stand ludique et participatif sur le jardinage écEAUnome.