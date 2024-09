Contrôles des effluents aqueux : 21 sites industriels mis en demeure en Auvergne-Rhône-Alpes

En mars 2024, une opération de contrôle de grande envergure a été lancée par la préfecture du Rhône, sous la direction de Fabienne Buccio. Cette campagne a ciblé près de 300 établissements industriels répartis sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec pour objectif principal de vérifier les conditions de rejet des effluents aqueux et de veiller au respect des normes environnementales.

Les inspections ont été réalisées par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) ainsi que par les Directions Départementales de la Protection des Populations (DDPP). Ces contrôles annuels sont menés afin de garantir le respect de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Les contrôles ont porté sur divers aspects des rejets aqueux, incluant la nature des effluents rejetés, qu’il s’agisse d’eaux de process, d’eaux de refroidissement, d’eaux pluviales ou domestiques. Les inspecteurs ont examiné les points de rejet et les raccordements aux stations d’épuration urbaine, s’assurant que les points de prélèvement étaient accessibles et correctement surveillés. Ils ont également vérifié que les exploitants effectuaient l'autosurveillance requise et transmettaient les résultats de cette surveillance à l'inspection des installations classées.

Des non-conformités dans 84 % des sites

L’évaluation des rejets a permis de constater que la majorité des établissements respectent les fréquences de surveillance et les exigences de déclaration. Toutefois, des non-conformités ont été observées dans environ 84 % des sites inspectés. Ces non-conformités, souvent liées au respect des valeurs limites d’émission des polluants, varient de dépassements ponctuels à des anomalies récurrentes.

Pour 21 des 296 sites inspectés, des mises en demeure ont été proposées, soit 7 % des établissements. Ces mesures ont été envisagées en raison de la récurrence ou de la gravité des non-conformités relevées, ainsi que des enjeux environnementaux associés.