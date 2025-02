Pollution aux particules fines : alerte orange et restrictions dans le bassin lyonnais

La préfecture du Rhône a activé ce dimanche l'alerte orange pour pollution de l’air dans le bassin lyonnais et le nord de l'Isère, en raison de la présence élevée de particules fines (PM10). Dans ce contexte, plusieurs mesures d’urgence ont été mises en place pour réduire l'impact de cet épisode sur la qualité de l’air.

La circulation différenciée est instaurée dans la Zone à Faibles Émissions (ZFE) de la Métropole de Lyon. Seuls les véhicules affichant un certificat qualité de l’air (vignette Crit’Air) de classe "zéro émission moteur", de classe 1 ou de classe 2 sont autorisés à circuler.

La dérogation "petits rouleurs" de la Métropole est suspendue en période de pollution. Les voitures transportant au moins trois personnes, ainsi que certains véhicules prioritaires, bénéficient d’une dérogation. De plus, la vitesse est temporairement limitée à 70 km/h sur tous les axes routiers où elle est normalement à 80 ou 90 km/h.

Mesures supplémentaires pour les secteurs agricoles, industriels et résidentiels`

L’écobuage et le brûlage des sous-produits agricoles sont interdits sur l'ensemble du département. Les industries doivent reporter toute activité émettrice de polluants, et les chantiers de BTP doivent réduire les poussières générées. Dans les foyers, l’utilisation des cheminées à foyer ouvert est interdite, tout comme le brûlage des déchets ou l’utilisation du bois comme chauffage d'appoint.

Les services de l'État recommandent que les personnes vulnérables, telles que les enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes respiratoires ou cardiaques, évitent les activités physiques intenses et se tiennent éloignées des grands axes routiers en période de pointe.

Pour plus d’informations sur les mesures en cours et des conseils pratiques, consultez le site rhone.gouv.fr et Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.