Pluie, grêle et rafales de vent : le Rhône encore placé en vigilance orange aux orages

Le Rhône, l’Ain, l’Isère, la Savoie, la Haute-Savoie et la Loire sont concernés tout comme l’Ardèche et la Drôme.

La vigilance débutera dimanche à 15h et pourrait être levée en début de soirée, selon le bulletin publié par Météo-France.

Des orages, de la grêle, de la pluie et de fortes rafales de vent sont attendus.

La préfecture du Rhône appelle à la plus grande vigilance, notamment pour les personnes qui se trouveront dehors durant l'après-midi.

"Ce dimanche après-midi, des orages se développent sur l'est du Massif Central et se décalent rapidement vers le nord de la région Rhône-Alpes. Ces orages peuvent être localement forts avec de fortes intensités de pluie (20-40mm en une heure), de la grêle de taille moyenne (2-3 cm de diamètre) et des rafales pouvant atteindre 80 à 90 km/h, les 100 km/h pouvant être atteints très localement. Le risque orageux ainsi que la sévérité potentielle des orages sont plus marqués qu’hier samedi. En soirée et nuit suivante, ces orages se décalent lentement en direction de la moyenne vallée du Rhône et du massif alpin, en prenant progressivement un aspect pluvio-orageux en seconde partie de soirée", précise Météo-France.