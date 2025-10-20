Météo à Lyon : vers une semaine instable et pluvieuse avant une baisse du thermomètre

Il ne faudra surtout pas oublier son parapluie cette semaine. La météo s’annonce particulièrement capricieuse à Lyon et dans le Rhône.
La pluie sera au rendez-vous de ce lundi matin avant une amélioration en seconde partie de journée. Du côté des températures, on sera sur des normales de saison avec un maximum de 17°C en ce début de semaine.
Ce mardi, pas de changement avec un temps toujours aussi maussade et pluvieux matin comme après-midi. Il fera jusqu’à 15°C au cours de la journée. Ce mercredi sera également marqué par de la pluie, voire des orages. Le mercure lui devrait atteindre au maximum les 18°C.
La journée de jeudi sera synonyme d’un léger mieux même si les averses ne seront pas très loin. Ce que l’on remarquera surtout en fin de semaine, c’est la baisse des températures. Pas plus de 12°C ce dimanche et 5°C pour la matinée de lundi prochain.
⚠️🌧️🌬️ Voici ce qui vous attend cette semaine... !!— Guillaume Séchet (@Meteovilles) October 19, 2025
