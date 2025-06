Le Rhône en vigilance canicule : ça va chauffer à Lyon !

Préparez-vous à une chaleur suffocante à Lyon dans les prochains jours. Le thermomètre ne va faire que grimper d’ici la fin de la semaine et ce week-end. Météo France a d’ailleurs décidé de placer six départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune canicule.

Le Rhône sera concerné à partir de midi ce jeudi tout comme l’Isère, la Drôme, l’Ardèche, le Cantal et le Puy-de-Dôme. On attend plus de 33°C ce jeudi à Lyon. Le mercure indiquera ensuite un maximum de 34°C ce vendredi.

La journée la plus chaude sera incontestablement celle de samedi où le thermomètre affichera jusqu’à 36°C. La bouteille d’eau et l’éventail seront donc indispensables pour célébrer la Fête de la musique. On sera plus de 10°C au-dessus des normales de saison.

Concernant la journée de dimanche, elle sera marquée par la chaleur (36°C à nouveau) mais également par le retour des orages qui devraient permettre de respirer un peu plus en début de semaine prochaine. Comptez un maximum de 31°C ce lundi.