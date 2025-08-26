Météo

Vigilance orange activée dans le Rhône : de fortes pluies et de violents orages arrivent

Vigilance orange activée dans le Rhône : de fortes pluies et de violents orages arrivent
Photo d'illustration - LyonMag

La prudence sera incontestablement de mise.

Attention ce mercredi ! Météo France a décidé de placer en vigilance orange aux orages neuf départements du centre et de l’est du pays. Le Rhône est notamment concerné par cette alerte tout comme l’Ain et la Loire. Cette dernière prendra effet à partir de 16 heures ce mercredi.

"A partir de mercredi à la mi-journée, des premiers orages forts se forment sur l'Auvergne. Dans un contexte de flux rapide de sud-ouest en altitude, ils se développent et se renforcent très rapidement pour concerner un axe allant du sud du Massif central jusqu'à l'Ain d'ici la fin d'après-midi. Une nouvelle salve orageuse est attendue en soirée de mercredi depuis le sud du Massif central pour s'étendre à nouveau sur un axe assez similaire à celui de l'après-midi", indique Météo France dans son bulletin publié ce mardi après-midi. De fortes précipitations sont notamment attendues tout comme des rafales de vent pouvant atteindre 80 km/h.

A noter que de premiers orages sont prévus ce mardi en fin de journée sur l’agglomération lyonnaise et le département du Rhône.

Tags :

orages

vigilance orange

rhône

3 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Quelle régularité le 26/08/2025 à 20:15

Comme un coucou suisse ..
1 - Être le premier à poster quel que soit le sujet.
2 - Caser cet horrible mot de beaujolpif quel que soit le sujet.

Signaler Répondre
avatar
ta quoi ? le 26/08/2025 à 19:08

il va faire tout noir?

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 26/08/2025 à 16:57

Tant qu'il n'y a pas de grêle, à part dans le beaujolpif comme d'habitude...

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.