Métropole de Lyon : la tarification solidaire de l'eau votée, l'opposition ébouillantée

Au 1er janvier 2025, la tarification solidaire de l'eau de la Métropole de Lyon entrera en vigueur, permettant aux premiers m3 d'eau d'être gratuits pour tous, et de doubler les factures des gros consommateurs (au-delà de 180m3 par an).

La mesure, rendue possible par le passage en régie publique après l'abandon de la DSP avec Veolia, a été votée ce lundi lors du conseil de la Métropole de Lyon.

Non sans avoir laissé l'opposition critiquer le projet des écologistes, qui était une promesse de campagne. Quatre groupes ont salué la finalité de la tarification solidaire, tout en fustigeant la méthode utilisée pour en arriver jusque-là.

La régie publique a en effet construit ces propositions avec l'assemblée des usagers de l'eau, sans consultation des commissions métropolitaines et donc de tous les groupes. Un "déni de démocratie grave" et une "absence totale de volonté d'écouter et d'associer les élus d'opposition" selon Nicole Sibeud.

Au groupe Progressistes et Républicains de David Kimelfeld, c'est Emilie Prost qui a pris le relais, estimant que la Métropole aurait pu placer le curseur plus haut, à la fois dans l'aide aux foyers les plus démunis et dans la sanction pour ceux qui abusent un peu trop de l'or bleu. Et d'accuser les Verts de "ne pas se donner les moyens de (leurs) ambitions".

La Métro Positive, présidée par Philippe Cochet (LR) a même déposé cinq amendements, finalement rejetés, pour modifier la délibération qui allait, selon elle, faire "payer l'addition" du manque à gagner aux abonnés qualifiés de non-domestiques comme les "artisans, traiteurs, bouchers, boulangers". Selon Laurence Croizier, la régie publique de l'eau devra trouver chaque année 6,4 millions d'euros, conséquence du "cadeau" fait à tous avec les premiers m3 gratuits.

Ce sont finalement 47 voix contre qui ont été recensées, et 14 abstentions, tandis que les pour étaient au nombre de 86, permettant à la tarification solidaire d'être entérinée et programmée pour être lancée dans 10 mois.