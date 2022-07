Près de Lyon : les travaux d’aménagement de l’Yzeron s’achèvent sur le secteur de Ruette Mulet

Après dix ans de travaux, le chantier mené dans le but de protéger les riverains des inondations susceptibles de survenir lors des crues équivalentes à celles de décembre 2003 s’achève.

Les travaux ont consisté, dans un premier temps, à supprimer un seuil qui faisait obstacle à la circulation des poissons et à démonter l’ancienne passerelle. La largeur de la rivière a été doublée afin de permettre un meilleur écoulement des eaux en cas de crue et de redonner plus de liberté au cours d’eau. Une nouvelle passerelle sera installée en 2024 par la Métropole de Lyon.

De plus, des digues de protection contre les inondations sont en cours de construction sur les berges. A partir de septembre, un lit naturel verra le jour, avant la période de fraie des poissons, composé de bancs de galets, de blocs rocheux et de souches d’arbres. L’ensemble des zones de travaux sera par la suite végétalisé, notamment grâce à la plantation de 500 arbres. Les travaux s’élèvent à 1,6 million d’euros.

L’aménagement du secteur de Ruette Mulet vient clôturer le programme de travaux débuté en 2012 par le SAGYRC dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des Innondations. Les travaux ont été effectués à Charbonnières-les-Bains, Francheville, Oullins, Sainte-Foy-Lès-Lyon, Tassin la Demi-Lune. Au total, 20 millions d’euros ont été versés pour mener à bien le projet.

A noter que le SAGYRC a élaboré le futur PAPI afin d’assurer un niveau de protection qui équivaut à des crues supérieures à celle de 2003. Le programme est composé de deux volets, "Prévention et réduction de la vulnérabilité" et "Aménagements à réaliser sur le bassin de l’Yzeron." Les premières actions seront engagées dès l’année prochaine et les travaux en 2026.