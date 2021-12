Près de Lyon : le projet historique de barrage de Francheville officiellement abandonné

Vendredi dernier, les élus du SAGYRC, le syndicat en charge de la gestion et aménagement de l'Yzeron, ont voté. Et à 14 voix pour, 2 abstentions et 1 voix contre, ils ont validé les nouvelles orientations du PAPI 3, le nouveau Programme d'actions de prévention des inondations.

Ce qui entraîne l'abandon officiel du projet historique de barrage de Francheville sur le site de la Roussille, qui était estimé à 44 millions d'euros. "Si la création d'un ouvrage sur ce site se confirme comme pertinente et réglementairement possible, ses caractéristiques diffèreront de la solution historique. Un ouvrage optimisé sur le plan hydraulique, permettant une meilleure insertion paysagère et évitant une sur-inondation au niveau du site de la Patelière semble en effet plus réaliste", commente le SAGYRC dans un communiqué de presse ce lundi.

A noter qu'un barrage "s'inspirant du projet historique" reste "une hypothèse de travail réaliste" concernant le site d'Alaï à Tassin-la-Demi-Lune, dont la capacité de stockage est pourtant trois fois moins importante qu'à la Roussille.

La mairie de Francheville luttait contre ce projet qui aurait détruit un espace boisé important et classé. Mais une solution reste nécessaire puisqu'il en va de la lutte contre les fortes inondations possibles liées à l'Yzeron. Selon le SAGYRC, 3700 personnes sont aujourd'hui exposées au risque d’une crue centennale.

On se souvient que ces 20 dernières années, les communes de Sainte-Foy-lès-Lyon et surtout Oullins se sont régulièrement retrouvées sous l'eau. En 2003, plus de 700 foyers avaient été sinistrés par une crue.

Outre la réalisation d'ouvrages écrêteurs de crues, barrage historique ou infrastructure plus petite, encore envisagée à Tassin et Francheville, le PAPI 3 devra identifier "les actions à déployer pour empêcher, ralentir et réduire les crues par débordements et cela par une combinaison de dispositifs avec une vision à court, moyen et long terme. Cela passera par exemple par des actions permettant d’augmenter la perméabilité des sols du bassin versant en milieu urbain comme rural, d’optimiser ou de reconquérir des zones d’expansion des crues couplée à une mobilisation du fond Barnier pour réduire la vulnérabilité, ou encore le renforcement des systèmes de prévision et d’alerte".

Une grande concertation, baptisée Concert'eau, avait débuté au printemps dernier et a mobilisé plus de 200 personnes pour aboutir à ces pistes retenues dans le PAPI 3.

"Forts des études et des échanges que nous avons capitalisés, nous allons travailler sur ce qui est réaliste et réalisable, pour bâtir un plan d’actions que nous pourrons mettre en oeuvre rapidement. Et nous le ferons dans un cadre de dialogue permanent, avec toutes les parties prenantes", a commenté le président du SAGYRC, l'élu écologiste Jean-Charles Kohlhaas.