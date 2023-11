Francheville : le maire très isolé après le départ de 17 élus de sa majorité !

Réputé difficile, le maire de Francheville fait face à une fronde de la part de sa propre majorité.

Dans un communiqué, 17 élus, dont 8 adjoints (sur 9 !), annoncent lâcher l'édile LR et créer leur propre groupe municipal "Ensemble pour Francheville". Cela dans le but de promouvoir "une gestion municipale plus participative" et de "favoriser des relations apaisées avec tous les acteurs de la vie de la commune". Car Michel Rantonnet propose actuellement une "gouvernance d'un autre temps (...) coupée de la réalité et des attentes de ses administrés".

Si les frondeurs ne réclament pas directement la démission de Michel Rantonnet, ce dernier se retrouve au pied du mur et a deux solutions : rendre son écharpe car sa majorité n'existe plus et il n'a plus qu'un seul adjoint à ses côtés. Ou changer son fusil d'épaule et devenir un maire ouvert à la discussion et au partage des tâches.

Selon nos informations, c'est plutôt la première option qu'espèrent la plupart des frondeurs.

Outre ses méthodes de travail, le maire de Francheville a également plusieurs fois choqué dans son propre camp à l'occasion de quelques épisodes. Michel Rantonnet avait dans un premier temps soutenu le projet de téléphérique des Verts avant de faire volte-face. Il a également parrainé Eric Zemmour à l'élection présidentielle ou encore tout fait pour ne pas ouvrir un hôtel accueillant des réfugiés sur sa commune. Dernier couac en date : il a refusé de poser pour une photo avec une bachelière voilée.

La liste des élus frondeurs qui quittent la majorité de Michel Rantonnet : Laurence Marcasse, Christine Barbier, Daniel Audiffren, Emilie Mammar, Sophie Pagnoud, Olivier de Parisot, Claire Pouzin, Jean-Paul Vernat, Marie-Christine Bille, Francis Trembleau, Marie-Anne Dhonneur, Patricia Morin, Claire Precloux, Christophe Vioux, Audrey Bonduelle, Marc Vincent et Laëtitia Seris.

Mise à jour à 18h avec la réaction de Michel Rantonnet : Dans un communiqué, Michel Rantonnet annonce qu'en l'état, il ne démissionnera pas. "Depuis 2020, notre groupe majoritaire vote les délibérations à l’unanimité. Si le cap était différent, il reviendrait aux électeurs d’en décider", indique le maire LR.

"Il est prématuré d’en dire davantage aujourd’hui, avant de connaitre leurs objectifs. Il est peut-être un peu tôt pour que certains s’imaginent déjà à la tête de Francheville", poursuit-il.

Et de conclure avec une phrase cryptique : "Dans un monde qui ne connait que 21 démocraties sur 197 pays inscrits à ONU, une démocratie active est un atout".