Crise à Francheville : une adjointe au maire démissionne

Mais aucun ne démissionnait du conseil municipal de Francheville, avec l'espoir de voir le maire LR comprendre qu'il devait partir pour mettre fin à une situation pesante.

Ce mercredi, Emilie Mammar ouvre la voie. Adjointe à la Voirie et aux Déplacements, elle annonce sa démission. Elle rend non seulement son écharpe, mais aussi son mandat franchevillois.

"Je constate toujours à ce jour, et malgré la crise, que les changements indispensables à la continuité de l'exercice de mes fonctions pour Francheville, au sein de l'exécutif de la Ville, ne sont pas réunies ; Aussi, la feuille de route pour laquelle je me suis engagée est compromise, et je ne peux donc plus inscrire mon action dans ce contexte, sans rompre la confiance que les Franchevillois m'ont accordée", écrit-elle dans un communiqué de presse, dénonçant aussi "les freins qui nous sont imposés dans l’exercice de notre mission".

Selon nos informations, la directrice de cabinet de Michel Rantonnet ainsi que la directrice de la communication de la Ville de Francheville ont également quitté le navire qui prend l'eau.