Hélène Duvivier-Dromain : "Il faut que Francheville retrouve la paix et la sérénité"

A Francheville, la situation politique est toujours très compliquée. Lâché par sa majorité, le maire LR Michel Rantonnet n'a pour le moment fait aucun pas vers l'apaisement.

Une situation "qui est source d'inquiétudes" pour Hélène Duvivier-Dromain, leader de l'opposition. La vice-présidente de la Métropole rappelle que "plus aucune décision ne se prend depuis fin novembre".

"Depuis 10 ans, on dénonce le fait que ce soit un maire autocrate qui ne travaille pas avec la Métropole, et visiblement avec sa propre équipe", lance l'écologiste.

Hélène Duvivier Dromain appelle de ses voeux à une fin de crise : "Il faut qu'on sorte de cette situation, quel qu'en soit le moyen. (...) Il faut que Francheville retrouve la paix et la sérénité".

En charge du tourisme à la Métropole, elle a eu à gérer la vidéo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux d'une Américaine en pleurs, déçue par Lyon et la France en général lors de son récent passage.

"On en tient compte, parce que 6 millions de vues c'est énorme. (...) C'est dommage qu'elle a eu cette mauvaise expérience, je suis très triste pour elle. J'espère qu'elle reviendra et qu'on pourra lui montrer qu'à Lyon, on sait bien accueillir, y compris les Américains", conclut-elle.

