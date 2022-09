Migrants à Francheville : le maire ne veut pas ouvrir l’Hôtel le Grand Barnum et défend l’intérêt général

Dans un communiqué de presse, le maire de Francheville, Michel Rantonnet explique son choix de ne pas réaliser de travaux pour l’ouverture de l’Hôtel le Grand Barnum. Tout d’abord, il considère qu’il n’y a eu aucune concertation pour réquisitionner le "plus grand Centre d’Hébergement d’Urgence de la Métropole de Lyon".



Ensuite, les travaux ont commencé avant la demande d’autorisation et l’Hôtel abritant un public fragile de plus de 500 personnes ne répond pas aux critères de sécurité. De plus, l’établissement accueille des réfugiés ukrainiens qui devraient ainsi quitter les lieux en cas d’ouverture au public. 32 enfants du CHU sont également répartis dans trois groupes scolaires et la ville leur paye la cantine.



Enfin, "ce projet n’est pas le choix de la ville" et pour ces raisons, il n’est pas favorable à cet Hôtel. Le maire considère que les élus écologistes "continuent de salir la ville en déversant leur vision doctrinaire sur la gestion de la commune". Il rappelle aussi que l’intérêt général doit passer avant tout mais que "les écologistes ont une autre définition de l’intérêt général que je ne partage pas".