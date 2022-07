Francheville : une "politique suicidaire de sous-traitance" à l’origine de l’insalubrité des jardins municipaux ?

Le square du Grillon, le jardin des Colombes, le parc de Bel Air…Tous ces lieux franchevillois sont envahis de poubelles qui ne seraient pas vidées. Les déchets s’étalent et des habitants, soutenus par le groupe d’élus Francheville Respire, dénoncent dans un communiqué de presse l’inaction du maire et des adjoints qui "ont fait le dos rond pendant plusieurs semaines, renvoyant faussement la responsabilité vers la Métropole, alors que ce nettoyage est clairement de compétence municipale."

Hélène Dromain, vice-présidente de la Métropole de Lyon et conseillère municipale d’opposition Francheville Respire a également déploré les accusations du maire envers la Métropole ainsi que la "posture politique jusqu’au boutisme" qui se fait au détriment de l’intérêt des Franchevillois.

Selon le groupe d’élus Francheville Respire, Michel Rantonnet aurait décidé de sous-traiter à un prestataire privé les services de nettoyage du parc suite à des réductions importantes de personnels municipaux.

"Le maire plastronne à propos de sa gestion municipale, mais à force de rogner sur tout, de réduire le personnel municipal et de sous-traiter, les services se dégradent : les parcs ne sont plus nettoyés, les horaires publics de la médiathèque se réduisent, l'accès aux services et aux élus est de plus en plus difficile", a souligné Cyril Kretzschmar, conseiller d'opposition du groupe Francheville Respire.

Les élus du groupe Francheville Respire précisent qu’ils soutiennent les plaintes des riverains et exhortent la municipalité à assurer la propreté des parcs ainsi qu’à réviser "sa politique suicidaire de sous-traitance à tout crin."