Le maire de Francheville Michel Rantonnet démissionne après un an de tensions avec sa majorité

Ce jeudi, Michel Rantonnet a décidé d'y mettre un terme en présentant sa démission. Le maire LR franchevillois renonce, ainsi que neuf autres conseillers municipaux. Cette décision ouvre ainsi la porte à des élections municipales anticipées à Francheville, deux ans avant le scrutin officiel de 2026.

Pour rappel, Michel Rantonnet s'était mis à dos une grande partie de sa majorité il y a un an. Ses méthodes de travail et son comportement jugé parfois toxique et autoritaire lui avaient valu une mise en minorité, tandis que l'opposition l'enjoignait à quitter ses fonctions.

Jusqu'à présent, les affaires courantes et quelques dossiers importants avaient pu passer lors des conseils municipaux. Mais lors de la dernière assemblée il y a quelques jours, le projet de reconstruction d'une école avait été bloqué par les élus de Francheville. "J’ai consacré toute mon énergie, aux côtés des Franchevillois, pour défendre ce projet jusqu’au bout. Il était structurant dans notre programme électorale validé par les Franchevillois en 2020", avait réagi l'intéressé, furieux au point de retirer leurs délégations à huit adjoints frondeurs.

Face à cette situation, Michel Rantonnet, par ailleurs conseiller métropolitain, a donc préféré finalement jeter l'éponge, mettant fin à 10 ans de mandat.

On ne sait pas encore s'il entend se présenter à sa propre succession avec une liste renouvelée. L'ex-édile n'oublie pas de glisser un tacle au passage à ses opposants dont il fustige "un narcissisme qui étouffe l’intelligence". La campagne est lancée.