Municipales à Francheville : Claire Pouzin (LR) facilement élue maire

Comme le laissaient penser les résultats du 1er tour, Claire Pouzin (LR) était la grande favorite du second tour des élections municipales anticipées.

L'ancienne adjointe de Michel Rantonnet devient la nouvelle édile de la commune. Elle a obtenu 51,4% des voix dans cette quadrangulaire sans suspense.

L'ordre du 1er tour a été respecté, mais les écarts se sont creusés. Caroline Paris, apparentée macroniste, arrive en 2e position avec 20,9% des voix. Elle devance l'écologiste Hélène Duvivier (17,2%), qui a perdu 134 voix entre les deux tours, et Olivier Roche, apparenté Reconquête!, avec 10,4%.

Au travail, pour seulement un an et quelques semaines

Plus tôt dans la journée, cette mère de quatre enfants dont le dernier n'est pas encore adolescent et qui a bien l'intention de conserver une activité professionnelle "à temps très partiel" ne montrait aucun signe de fébrilité. "Je m'en sens capable", assurait-t-elle tranquillement.

Pour Hélène Duvivier il y a une contradiction : "Claire Pouzin et son équipe ne peuvent pas dire aux électeurs que de voter pour eux c'est voter pour la continuité d'une équipe qui connaît les dossiers et en même temps dire que l'ancien maire était un autocrate qui décidait seul".

Mais quitte à évoquer les contradictions des unes et des autres dans cette élection décalée : pourquoi Caroline Paris et Hélène Duvivier ne rééditent pas l'alliance qui avait failli leur permettre de l'emporter en 2020 ? Caroline Paris évoque des "points de dissociations" avec les Verts, majoritaires à la Métropole de Lyon, situation nouvelle depuis bientôt cinq ans. Pour la tête de liste de Vivre Francheville : "l'écologie ce n'est plus un parti. Tout le monde l'est". Et de souligner combien, en 5 ans, son équipe s'est soudée autour d'un projet global qui se décline en multiples axes.

L'élection de Claire Pouzin ne règle pas tout à Francheville. Le psychodrame du barrage sur l'Yzeron appartient plus ou moins au passé se rassure Hélène Duvivier. Et celui - tout récent - de l'installation de la méga chaufferie au bois "qui a été instrumentalisée pour caricaturer l'action des Verts" dixit Hélène Duvivier (par ailleurs vice-présidente à la Métropole) - est en train de s'éteindre.

L'enjeu est maintenant l'aménagement du quartier Bel-air et les négociations avec l'entrepreneur Eiffage propriétaire d'un terrain et la Métropole qui peut cofinancer. "Je vous déconseille d'essayer d'expliquer tous les détails de ce dossier - ça risque d'être très long sinon", sourit la nouvelle maire.

Il n'empêche : la construction d'une nouvelle école est financièrement un gouffre pour une petite ville. "Il n'est pas question de ne plus investir ailleurs. Il y a d'autres quartiers essentiels" prévient Caroline Paris.

Claire Pouzin a une année pour prouver qu'elle était prête à remplacer Michel Rantonnet. Après, ce sont les élections municipales de 2026 dans toute la France. Y compris à Francheville.

