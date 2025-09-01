Voeu des Echevins à Lyon : cette année, la maire de Francheville va remplacer Grégory Doucet !

Mais ça, c'était avant que Grégory Doucet ne décide de ne pas participer à cette tradition, pour respecter la laïcité.

A sa place, le diocèse trouve chaque année des personnalités pour le remplacer au sein de la basilique de Fourvière.

Et ce 8 septembre, ce sera un couple qui représentera les Lyonnais lors du Voeu des Echevins. Claire et Benjamin Pouzin sont des membres actifs de la communauté catholique locale. Mais pas que. Puisque Claire Pouzin est l'actuelle maire de Francheville, tandis que Benjamin Pouzin fait partie du groupe de musique chrétien Glorious.

"Le couple participe activement au renouveau de l’Eglise et symbolise la confiance, thème porté par le sanctuaire sur l’année 2025-2026", commente le diocèse.

C'est donc probablement une première dans l'histoire du Voeu des Echevins, avec le remplacement du maire de Lyon par celle de Francheville...

Le programme du Voeu des Echevins lundi 8 septembre :

14h : Fermeture et préparation de la basilique

16h : Accueil en basilique

17h30 : Célébration et renouvellement du Voeu

18h45 : Bénédiction de la ville de Lyon

19h15 : Regards croisés avec Grégory Doucet et le président de la Région Fabrice Pannekoucke, et verre de l’amitié sur l’esplanade