Voeu des Echevins à Lyon : cette année, la maire de Francheville va remplacer Grégory Doucet !

Mais ça, c'était avant que Grégory Doucet ne décide de ne pas participer à cette tradition, pour respecter la laïcité.
A sa place, le diocèse trouve chaque année des personnalités pour le remplacer au sein de la basilique de Fourvière.
Et ce 8 septembre, ce sera un couple qui représentera les Lyonnais lors du Voeu des Echevins. Claire et Benjamin Pouzin sont des membres actifs de la communauté catholique locale. Mais pas que. Puisque Claire Pouzin est l'actuelle maire de Francheville, tandis que Benjamin Pouzin fait partie du groupe de musique chrétien Glorious.
"Le couple participe activement au renouveau de l’Eglise et symbolise la confiance, thème porté par le sanctuaire sur l’année 2025-2026", commente le diocèse.
C'est donc probablement une première dans l'histoire du Voeu des Echevins, avec le remplacement du maire de Lyon par celle de Francheville...
Le programme du Voeu des Echevins lundi 8 septembre :
14h : Fermeture et préparation de la basilique
16h : Accueil en basilique
17h30 : Célébration et renouvellement du Voeu
18h45 : Bénédiction de la ville de Lyon
19h15 : Regards croisés avec Grégory Doucet et le président de la Région Fabrice Pannekoucke, et verre de l’amitié sur l’esplanade
Si Dieu le veut, ce sera la dernière année qu'on assiste à ce cirque pitoyable !Signaler Répondre
Lyon mérite tellement mieux que la médiocrité intellectuelle de Grégory Doucet…
Je crois qu’il ne faut plus rien attendre de lui.Signaler Répondre
A l’approche des élections doudou va se radicaliser et se vendre au plus offrant, la place est bonne.
Jusqu'à au bout notre cher maire de Lyon, aura été en dessous de tout. Pitoyable....Signaler Répondre
et il prétend représenter la ville de LyonSignaler Répondre
il n’a aucune honte ni même de légitimité
la France est un pays judéo-chrétien
il ne faut absolument pas qu’il l’oublie
il a peur d'être foudroyé par le Divin.Signaler Répondre
Ce choix est plus que pertinent.Signaler Répondre
Je n'ose imaginer la tournure de cette cérémonie si Grégory Pastèque avait délégué l'un ou l'une de ses maires d'arrondissement de sa secte ou pire la maire de Venissieux le maire de Saint Fons, celui de Givors..............................
C' est une très bonne chose.Signaler Répondre
Il pense peut être qu'il ne remportera pas ce scrutin.Signaler Répondre
Il n'y arrive pas le Doudou, il veut bien aller dans les mosquées mais surtout pas dans la moindre église, encore moins une basilique...Signaler Répondre
Il aurait pu faire un effort à 6 mois des élections, tant pis pour lui tant mieux pour une grosse majorité d'électeurs dont la position s'en trouve confortée ;-)
« Remplacer »Doucet, attention à l’utilisation des mots, je trouverais cela limite insultant à la place de l’intéressée.Signaler Répondre
C'est dommage, c'était l'occasion pour lui de participer une dernière fois à cette cérémonie...Signaler Répondre
Merci Mme le maire de respecter les traditions de notre ville.Signaler Répondre
Si vous pouviez aussi remplacer la serpillière qui nous sert de maire, on vous serait reconnaissant.