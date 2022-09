Lyon : le voeu des Echevins renouvelé ce jeudi

Ce jeudi après-midi, le gratin lyonnais va se presser à Fourvière pour assister à la traditionnelle cérémonie.

Comme l'an dernier, c'est une personnalité qui sera chargée de remettre à l'archevêque l'écu d'or de la ville, en remplacement du maire EELV Grégory Doucet qui refuse depuis son élection, au nom de la laïcité, de mettre un pied dans la basilique durant le voeu. Après Marie-Sophie Obama (ASVEL féminin), c'est le musicien lyonnais André Manoukian qui a été choisi cette année par la Fondation Fourvière.

Au 17e siècle, la peste sévit à Lyon. Devant ce fléau, le 8 septembre 1643, fête de la Nativité de la Vierge, le prévôt des marchands (équivalent de notre maire) et ses 4 échevins (adjoints), accompagnés d’une foule de Lyonnais, se rendent en procession à Fourvière. C’est dans la chapelle de la Vierge qu’ils font le voeu de monter chaque année pour entendre la messe, offrir 7 livres de cire blanche et un écu d’or, et ce, si Lyon est épargnée. Peu après, le mal recule et leur voeu est exaucé.

L'accueil en basilique débutera à 16h, puis la cérémonie commencera à 17h30.

Nouveauté pour le 379ème anniversaire, le temps les discours évoluent vers un nouveau format intitulé "Regards croisés". Un échange avec les officiels sur le thème des fragilités qui sera mené par le journaliste et rédacteur en chef Jean-Baptiste Cocagne, en direct de l’esplanade et diffusé sur RCF Lyon.