Duel Wauquiez/Doucet, Marie-Sophie Obama "marraine de Lyon" : résumé du Voeu des Echevins 2021

En ce 8 septembre, jour de la nativité de la Vierge Marie pour les catholiques, l’archevêque de Lyon formulait son premier Voeu des Echevins après ses prises de fonction. Cette tradition lyonnaise remonte au XVIIe siècle : alors que la peste décimait le royaume de France, le prévôt des marchands accompagné de quatre évêques avaient promis à la mère de Jesus que si la ville était épargnée, ils reviendraient chaque année lui offrir un écu d’or et un cierge de cire de sept livres.

Mais avec le temps, cet événement a largement dépassé le cadre strictement religieux et est devenu de facto un rendez-vous incontournable pour tous les notables de la capitale des Gaules. Pour la 2e année consécutive, le maire Grégory Doucet a refusé d’incarner le rôle de représentant des Lyonnais et ainsi de remettre l’écu de la Ville à l’archevêque Olivier de Germay, que LyonMag a interviewé un peu plus tôt dans la journée.

Comme l’an dernier, l’édile a invoqué son respect de la laïcité et n’est donc pas rentré dans la basilique de Fourvière pour assister à la cérémonie. "Ma conception de la laïcité, c’est de faire en sorte que les croyants puissent croire et pratiquer. Mon rôle en tant qu’élu de la République, ce n’est pas d’assister aux cérémonies", a répondu Grégory Doucet au moment où on lui a demandé où il positionnait le curseur entre laïcité et respect des traditions.

Grégory Doucet : "marcher dans les pas d’Edouard Herriot"

S’il a pu répondre aux questions de la presse, c’est parce que le premier magistrat était bien présent sur l’esplanade pour prendre la parole devant les croyants, les non-croyants, les élus d’autres collectivités et ses collaborateurs, peu nombreux malgré l’appel passé dans les rangs écologistes. A la fin d’un discours ponctué, comme il en a l’habitude, de références historiques et de grandes citations qui faisaient ironiquement penser à une homélie paroissienne, Grégory Doucet a confié se sentir "quelque part marcher dans les pas d’Edouard Herriot".

Il faisait en fait référence au dernier maire de Lyon qui a refusé de prendre part à la cérémonie. Il rend ici hommage à un grand homme de gauche, une couleur politique qui s’est aussi fait sentir dans son discours. L’élu a en effet longuement évoqué les "bourgeois" qui avaient fui Lyon au moment de l’arrivée de la grande peste, en laissant derrière eux les plus démunis. Une leçon d’histoire qui n’a pas manqué de faire sourire Laurent Wauquiez, assis au premier rang.

Laurent Wauquiez : "Fourvière est le symbole de Lyon"

Après le maire de Lyon, ce fut au tour du président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes de prendre la parole, et les propos tenus étaient très différents. Laurent Wauquiez, qui ne cache pas sa foi en Dieu, a surtout rendu hommage à la basilique, carrefour incontestable de toute la population. "Comme Paris a sa Tour Eiffel et Berlin sa Porte de Brandebourg, Fourvière est le symbole de Lyon", a-t-il déclaré, sans doute en faisant exprès de choisir des lieux n’ayant pas de rapport à la religion pour évoquer une autre vision de la laïcité.

"C’est un lieu qui incarne l’âme lyonnaise, on peut être là, qu’on croit ou qu’on ne croit pas. J’aime bien qu’on puisse être fidèle à nos traditions, un arbre ne pousse pas sans racines. Gérard Collomb, qui était très attentif à la laïcité, était présent…", a-t-il ensuite confié aux journalistes, tout en se refusant tout commentaire direct sur de très certaines divergences politiques. Grégory Doucet et Laurent Wauquiez ont d’ailleurs pris soin de ne pas se croiser.

Marie-Sophie Obama : "des valeurs qui font écho à ce qu’on peut porter à travers le sport"

Mis à part ce petit duel purement politique, cette édition du Voeu des Echevins était aussi gage de nouveauté et d’innovation. En effet, pour remplacer Grégory Doucet, le diocèse de Lyon a choisi la présidente de l’ASVEL Féminin Marie-Sophie Obama pour remettre l’écu symbolique. "Aujourd’hui, vous êtes la marraine des Lyonnais", lui a dit monseigneur de Germay en ouverture de son sermon.

Celle qui fut la première femme depuis 1643 à remettre l’écu a avoué à LyonMag son "émotion" au moment de l’acte. "C’est vrai que je ne suis Lyonnaise que depuis quatre ans, je n’avais pas forcément pris la pleine mesure de cette tradition", a-t-elle poursuivi.

Marie-Sophie Obama a ensuite expliqué que si elle avait accepté de prendre part à l’événement, c’est parce que "les valeurs (de la Fondation de Fourvière, ndlr) font écho à ce qu’on peut porter au quotidien à travers le sport et que l’on entend emmener en dehors des terrains, faire en sorte que les gens puissent communier au sens premier du terme".

Olivier de Germay : "je ne veux pas que Fourvière soit un lieu de polémique"

Outre Marie-Sophie Obama, l’homme à l’honneur de cette soirée était bien le nouvel archevêque de Lyon Olivier de Germay. Pour son premier Voeu, l’homme d’Eglise a prononcé un discours plutôt moderne et non sans quelques touches d’humour. Il avait aussi la lourde de tâche de faire en sorte que tout se passe bien en cette soirée estivale. "Je ne veux pas que Fourvière soit un lieu de polémique. Monsieur le maire a fait un choix, on en a discuté, je n’ai pas forcément le même regard que lui sur la laïcité mais je respecte son choix", a-t-il précisé avant de poursuivre, "ma ligne c’était de dire ‘je respecte le choix du maire et je respecte la tradition’"

Par sa voix de sagesse, il a conclu : "je considère qu’un rite comme le Voeu des Echevins relève plus du culturel que du spirituel (…) mais on ne va pas en faire un plat".

L.M.