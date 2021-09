Exclusif : Marie-Sophie Obama (ASVEL) remplace Grégory Doucet et remettra l’écu lors du Voeu des Echevins

A quelques heures de la traditionnelle cérémonie du Vœu des Echevins, LyonMag est en mesure de révéler que Marie-Sophie Obama, la présidente déléguée de Lyon ASVEL Féminin, a été choisie pour remettre l'écu de la Ville à l'archevêque Olivier de Germay. L'an dernier, face au refus de dernière minute de Grégory Doucet, le diocèse de Lyon avait renoncé à cette transmission symbolique.

"La basilique Notre-Dame de Fourvière ainsi que cette commémoration du Voeu des échevins sont des monuments lyonnais. Elles font partie de l’histoire de cette ville, tout comme les performances sportives marquent l’histoire d’une cité. Et la tradition, comme le sport, fédèrent et s’adressent à tous les Lyonnais en véhiculant des valeurs de solidarité, d’entraide, à une époque où le vivre ensemble est précieux. C’est une véritable joie de voir le sport reconnu comme vecteur de lien social. Et c’est un honneur, qu’une femme, néo-lyonnaise, ait été choisie par la Fondation Fourvière pour perpétuer cette tradition. Je trouve que c’est un véritable témoignage de l’ouverture qui anime les Lyonnais, qui m’ont si bien adoptée ces dernières années", justifie Marie-Sophie Obama.

C'est la Fondation Fourvière qui l'a sollicitée pour ce rôle : "Il était important pour la Fondation Fourvière de proposer à une figure féminine, impliquée dans la vie de la cité et porteuse de valeurs communes de respect, de fraternité et de tolérance de venir représenter les Lyonnais. En cette période troublée, nous avons plus que jamais besoin de conserver les liens créés dans le passé et de rester dans l’espérance. Le principe d’une personne représentant l’ensemble des Lyonnais a été fait en accord avec la ville de Lyon et nous sommes très heureux que Marie-Sophie Obama, issue du monde sportif, ait accepté", précise Philippe Desmarescaux, président de la Fondation Fourvière.