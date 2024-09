Voeu des Echevins : Lyon va être bénie depuis le balcon de Fourvière

Comme chaque année, la tradition datant du XVIIe siècle sera respectée à Fourvière.

L'archevêque de Lyon Olivier de Germay prononcera la prière de consécration traditionnelle de Lyon à Marie. Puis il bénira la ville depuis le balcon de la basilique avec le Saint Sacrement. À ce moment-là, trois coups de canon seront tirés dans les jardins du Rosaire.

Le maire écologiste Grégory Doucet sera sur place, à l'instar du gratin politique lyonnais, mais il restera à l'extérieur de la basilique de Fourvière. Depuis 2020, au nom du principe de laïcité, il se refuse à participer à la cérémonie religieuse et à remettre l'écu d'or à l'archevêque.

Cette année, ce sont Jacotte Brazier, petite-fille d’Eugénie Brazier, et Colette Sibilia, célèbre charcutière lyonnaise, qui ont été choisies par la Fondation Fourvière pour remplacer Grégory Doucet et remplir ce rôle important.

Pour rappel, le Voeu des Echevins tire son origine dans la menace de la peste qui ravageait l'Europe et qui était aux portes de Lyon au XVIIe siècle. Le 8 septembre 1643, le prévôt des marchands, les échevins et une foule de Lyonnais avaient réalisé une procession vers Fourvière pour demander à la Vierge Marie de détourner l'épidémie de la ville. Or, Lyon fut épargnée. Puisque les participants avaient fait le voeu de reproduire cette procession chaque année s'ils étaient entendus, le Voeu des Echevins est devenu une tradition à travers les siècles.