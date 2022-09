Lyon : André Manoukian remplacera Grégory Doucet au Voeu des Echevins pour remettre l'écu d'or

L'an dernier, Marie-Sophie Obama, présidente déléguée de l'ASVEL féminin, étrennait ce nouveau rôle de "représentant des Lyonnais".

Et pour ce jeudi en fin d'après-midi, c'est un changement radical de style qui va s'opérer.

En effet, la fondation Fourvière s'est rapproché du musicien André Manoukian pour tenir ce rôle. Le Lyonnais, qui a connu la gloire en étant juré de la Nouvelle Star, a accepté et se dit, dans un communiqué, "honoré, du sommet de cette colline qui prie, moi qui suis né sur l’autre colline, celle qui crie, de représenter un geste qui vient de loin, et que je prends comme un symbole d’union. Au fond, quand on fouille un peu dans les mots, peut-être que les hommes sont beaucoup plus reliés qu’il n’y paraît".

C'est lui qui se chargera de la transmission symbolique et remettra donc l'écu d'or à l'archevêque de Lyon Olivier de Germay. Ce dernier estime que "l’occasion est belle de montrer que nos différences ne s’opposent pas à notre unité. Pour les Lyonnais, le Voeu des Échevins appartient à ces récits qui nourrissent le sentiment d’être reliés à une histoire commune et aident à vivre ensemble. Cette année, la présence d’André Manoukian met la musique à l’honneur. N’est-elle pas, elle aussi, invitation à nous élever vers l’essentiel ?"