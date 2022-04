Fin du ramadan : le PRG 69 dénonce les "pratiques communautaristes" des politiques à l'occasion de la rupture du jeûne

Mais ce n'est pas cette action du maire écologiste de Lyon qui se retrouve dans le viseur du Parti radical de gauche du Rhône et de la Métropole de Lyon. Dans un communiqué de presse, ce dernier s'intéresse certes à la fin du ramadan mais plutôt aux "pratiques communautaristes de l'Union populaire et de la France insoumise".

Le PRG dénonce les deux entités qui soutiennent Jean-Luc Mélenchon car elles ont organisé un iftar, repas de fin de jeûne du ramadan au coucher du soleil, lundi sur l'esplanade Jean-Monnet dans le quartier du Tonkin à Villeurbanne. Elles "n'en sont malheureusement pas à leur coup d'essai".

"Il est particulièrement irresponsable de jouer avec la laïcité", regrette la fédération 69 du PRG qui évoque un "mélange des genres néfaste et affligeant entre religieux et politique".

"Dans la situation politique actuelle, et à quelques semaines des élections législatives, nous tenons à rappeler que l'union des forces de gauche et des écologistes - nécessaire pour élire une Assemblée nationale qui puisse être un véritable contre-pouvoir au projet ultra-libéral d'Emmanuel Macron - ne se fera pas à n'importe quel prix. EN la matière, l'engagement clair et franc en faveur de la laïcité est, pour le PRG, indiscutable, non-négociable", conclut le parti.