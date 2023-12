Lyon : quatre élus claquent la porte de la France insoumise

La France insoumise était globalement épargnée par ce phénomène, à l'exception du cas Andréa Kotarac, passé du Parti de Gauche au Front national en 2019.

Mais ce mardi, ce ne sont pas moins de quatre élus lyonnais qui annoncent claquer la porte du parti de Jean-Luc Mélenchon.

Tous siègent au conseil du 8e arrondissement : Mathieu Azcué, également à la Métropole de Lyon, Pierre Mourier, Angélique Valla et Michèle Le Dily, adjointe au maire du 8e, disent avoir pris cette "décision lourde" après plusieurs mois de réflexion "alimentée par un constat de plus en plus implacable : le mouvement n'est plus en phase avec sa base, ni avec son voeu de gouverner le pays".

Dans un communiqué, le quatuor revient sur les dernières échéances électorales qui les ont marqués : "La France insoumise n'a eu de cesse de trouver des subterfuges pour ne pas construire un espace collectif à Lyon et à la Métropole, malgré les mains tendues à de nombreuses reprises de notre part, et l'engagement sans faille au service du mouvement lors des élections sénatoriales de 2020, régionales de 2021, présidentielles et législatives de 2022. Les sénatoriales tout d'abord ont été un fiasco et fait l'objet d'un sabotage interne. Les attaques personnelles et, pour certaines homophobes, ont marqué les élections régionales de 2021 qui se sont déroulées dans la région AURA dans un contexte de grande tension. Nous avons investi les élections présidentielles avec la ferme intention de permettre à Jean Luc Mélenchon d'accéder au second tour. Nous étions là où nous étions utiles, sur le terrain. Cela nous a valu une plus grande défiance de la part de militants locaux, féodalisés par des candidat.es potentiel·les aux élections législatives. On nous a considérés comme des adversaires, ostracisés à la suite de notre volonté de construire un espace politique municipal en suivant les choix nationaux de la France Insoumise en 2020".

Et de conclure avec un constat alarmant : "La suite logique des élections législatives de 2022 aurait été un élargissement pérenne de la France Insoumise. Le mouvement est devenu clanique, se rétrécissant sur une base par trop radicale dans laquelle nous ne nous retrouvons pas. Il souffle un vent sectaire sur le mouvement, réducteur, alors que le moment est de fédérer largement à gauche. Le pays en a besoin. Lyon en a besoin".

Il faut croire que l'épisode des législatives avec le parachutage éphémère de Taha Bouhafs dans la 14e circonscription du Rhône a laissé des traces.