Adrien Quatennens réintégré par LFI : une "honte" pour la députée du Rhône Anne Brugnera

En septembre dernier, le député de La France Insoumise se mettait en retrait de la politique à la suite de la gifle envers sa compagne et de la main courante déposée par cette dernière. Malgré son retour dans l’hémicycle en ce début d’année en tant que non-inscrit, il ne faisait toujours pas partie du groupe dirigé par Jean-Luc Mélenchon. Après ses quatre mois d’exclusion au sein du parti, il a ainsi pu revenir s’asseoir sur les bancs de l’Assemblée Nationale sous l’étiquette des Insoumis.

Mais pour la députée du Rhône Anne Brugnera, cette décision est plus qu’incompréhensible. Sur Twitter, elle s’en prend au parti et à Adrien Quatennens : "Honte pour ce député qui nous a dit pendant cinq ans que nous ne faisions pas assez pour lutter contre les violences faites aux femmes. Honte pour les alliés de ce groupe qui se disent féministes et ne font rien."

Pour autant, son retour est en bonne et due forme puisqu’il fait suite à un vote des élus LFI où 45 d’entre eux ont voté pour son retour, 15 ont voté contre, 2 se sont abstenus et 10 n’étaient pas présents.