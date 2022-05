Taha Bouhafs accusé de violences sexuelles : "Le signalement qu’on a reçu samedi est d’une gravité que nous n’avons jamais rencontrée"

Ce mercredi, la plupart des personnalités politiques ayant apporté leur soutien appuyé à Taha Bouhafs ont déchanté en apprenant que la France Insoumise avait omis d’indiquer que le journaliste-militant ne se retirait pas de la course aux législatives dans le Rhône à cause des critiques et attaques qu’il subissait mais parce que trois femmes l’accusent de violences sexuelles et de harcèlement.

"Le signalement qu’on a reçu samedi est d’une gravité que nous n’avons jamais rencontrée. (…) On est bouleversés par ce qu’on a lu et entendu", a même déclaré Clémentine Autain à Mediapart. C’est elle qui a été approchée par la victime présumée de Taha Bouhafs et qui l’a orientée vers la cellule de la France Insoumise chargée de lutter contre les violences faites aux femmes.

Selon BFM-TV, Jean-Luc Mélenchon aurait lui-même pris la décision de mettre fin à la candidature de l’Isérois dimanche. Ce que son entourage dément.

Sur les réseaux sociaux, beaucoup réclament désormais aux figures de la France Insoumise d’encourager les victimes présumées à porter plainte, ou bien à signaler directement les faits au procureur de la République au titre de l’article 40 du code de procédure pénale.

"J’apprends les accusations contre Taha Bouhafs. La parole des femmes doit être entendue sérieusement. Je compte sur la commission ad hoc de LFI pour établir la vérité. Cela n'exempte pas les racistes qui l'ont harcelé", a réagi Jean-Luc Mélenchon, qui s’en remet donc intégralement à la cellule interne de son parti.