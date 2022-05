A l’annonce du retrait, Mélenchon tweete : "Je m'en veux de ne pas avoir su le réconforter" face "aux menaces de mort". Mais qui peut croire que ces menaces aient pu impressionner Taha ? Il y a 5 ans, peut-être que ça aurait été le cas. Aux législatives de 2017, quand il était candidat pour la France Insoumise dans la circo d’Echirolles où son père a milité et lui grandi.

En 2017 peut-être, mais pas en 2022.

A LFI on objecte que "cette fois il y a des menaces très précises contre ses parents". Mais Taha lui-même peut-il croire que la République et sa police laisseraient des illuminés faire du mal à la famille d’un candidat aux législatives ? Tout le monde sait ce que la Police nationale doit à Taha Bouhafs : il a aidé à éliminer Benalla qui fit beaucoup pour décrédibiliser les forces de l’ordre.

Taha jette l’éponge pour bien autre chose : parce qu’il doit en avoir assez d’être le dindon de la farce.

La farce jouée par les négociateurs de LFI qui l’envoient dans une circonscription où il n’a pas vraiment de raison d’être et qui le laisse se débrouiller en rase campagne simplement protégé par un accord politique ridicule auquel l’acronyme de NULES irait beaucoup mieux, et auquel tous les "partenaires" de LFI dérogent dès qu’ils le veulent.

Quand le maire de Lyon a tweeté "La NUPES C’est une espérance nouvelle pour contrer ce macronisme délétère", pensait-il qu’il n’était pas nécessaire de défendre ce si bel accord qu’il signait et qui prévoyait l’investiture d’un jeune Insoumis, journaliste et militant, contre la maire PCF de Vénissieux ? Cette sympathique Michèle Picard, vice-présidente PCF de Bruno Bernard à la Métropole, préfère de loin se présenter contre Taha Bouhafs et l’accord que son parti a signé.

Le sournois chef du PCF national (celui qui aime la viande rouge et le nucléaire – très EELV compatible donc) n’hésita naturellement pas dans un premier temps à déclarer : "Nous ne sommes pas du genre à remettre en cause un accord que nous signons et donc j'appellerai à le faire respecter". Mais trois jours plus tard le même Fabien Roussel se souvint qu’il comprenait "parfaitement la colère et la candidature de Michèle Picard et (…) allait dire à la France insoumise qu’il y avait un problème".

Ne parlons pas du PS local, occupé à hurler contre le même génial accord NUPES dans la circonscription de Villeurbanne où ce fantôme de parti avait vaguement l’espoir de défendre une candidature PS, finalement remplacée par celle du gendre de Mélenchon.

D’ailleurs est-ce que dans le débranchage de Taha Bouhafs par LFI (sous forme de soutien tardif et de forte recommandation à se taire, c’est comme ça qu’il faut comprendre le "je n’ai même pas eu l’autorisation de répondre" du communiqué de Taha Bouafs) il n’y aurait pas la volonté de lui faire jouer le rôle de fusible pour ne pas avoir à débrancher Gabriel Amard, fameux gendre de Mélenchon, et donc parachuté à Villeurbanne à quelques centaines de mètres de la circo de Taha Bouhafs ?

Au final, tout le monde a l’air ravi que Bouhafs – cet immigré peu recommandable – quitte la scène des législatives. Vous pensez, un homme condamné. Oui, ma bonne dame, condamné. Et raciste bien sûr. Il a traité une policière syndicaliste née à Vaulx-en-Velin "d’arabe de service".

On comprend qu’Hélène Geoffroy – maire PS dissidente de Vaulx-en-Velin - en veuille à Bouhafs. Bien sûr ça n’a dérangé personne quand Zemmour a été traité de "juif de service" par Yannick Jadot, mais ce n’est pas comparable bien entendu.

Michèle Picard est donc ravie, le Président Macron doit être ravi (si on en croit le Canard il en veut encore à Taha pour une histoire de photo volée), Bruno Bernard est soulagé (Michèle Picard devait lui faire la vie de ne pas avoir réussi à lui obtenir sa circo chérie) et LFI n’en pouvait plus que son candidat parasite sa propre campagne.

Bref quand tu es une star, que tu as 25 ans, et que tu n’es pas né Français, ne fais pas le candidat à l’ Assemblée nationale s’il-te-plait.

Romain Meltz

@lemediapol