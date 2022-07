Taha Bouhafs, exfiltré des législatives du Rhône, sort de son silence et charge la France Insoumise

Quant au journaliste-militant accusé de violences sexuelles, il gardait le silence, laissant la France Insoumise dans un sable mouvant inconfortable.

Ce mardi, Taha Bouhafs est finalement sorti de son mutisme, estimant qu'il était temps pour lui "de reprendre la parole, pour vous donner les explications que je vous dois. Et demander les réponses que l'on me doit". Il s'est ainsi fendu d'une "lettre ouverte à la France insoumise".

Car clairement, c'est l'attitude de son parti qui lui reste en travers de la gorge, et notamment celle de Clémentine Autain dont il retranscrit certains de leurs échanges présumés.

Selon Taha Bouhafs, une rencontre avec Clémentine Autain s'est déroulée le 9 mai, veille de son retrait de la course aux législatives rhodaniennes. C'est ce jour où il apprend que LFI le lâche, suite à la réception d'une lettre contenant une accusation de violence sexuelle contre lui. "Sous le choc, je lui demande des précisions. Elle refuse de me les donner. Je demande à être confronté à l'accusatrice ou a minima aux accusations. Elle refuse de nouveau", écrit le jeune Isérois parachuté à Vénissieux.

Il accuse ensuite Clémentine Autain de lui avoir demandé de faire un communiqué de presse prenant les "attaques racistes" subies comme seul argument pour jeter l'éponge. "J'appuierai cette version publiquement", aurait précisé la députée insoumise, qui aurait donc tenté de dissimuler la vérité au public et aux médias.

Taha Bouhafs se décrit alors comme "abasourdi, dans l'incompréhension la plus totale" et acceptera finalement de s'exécuter le soir-même.

Sauf que deux jours plus tard, la vérité éclate concernant les accusations de violences sexuelles. Et la France Insoumise écrit dans un communiqué que Taha Bouhafs a été "confronté aux accusations". "C'est faux, rétorque-t-il, j'ignore ce dont on m'accuse".

Depuis, le journaliste-militant n'a eu aucune nouvelle de son parti ou de Jean-Luc Mélenchon malgré ses demandes. D'où sa demande répétée dans cette lettre ouverte de lancer "une procédure juste et équitable dans laquelle je pourrais savoir ce que l'on me reproche exactement".

"C'est au nom de cette justice que je viens vers vous une dernière fois, camarades. Je ne m'accroche à aucun poste, je n'en ai plus aucun. Mais je ne veux pas que l'affaire soit étouffée, oubliée. Je vous demande simplement une procédure juste et équitable où le fondamental principe du contradictoire sera respecté", conclut Taha Bouhafs, qui devrait donc bousculer la France Insoumise, actuellement prise dans l'affaire Eric Coquerel.