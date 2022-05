Législatives : comme attendu, Michèle Picard (PCF) réclame l'investiture de la NUPES dans la 14e circonscription du Rhône

Ce dernier ayant renoncé à se présenter aux élections législatives dans la 14e circonscription du Rhône, cela laisse la NUPES orpheline. Et la maire PCF de Vénissieux entend bien récupérer l'étiquette officielle de candidate de la gauche réunie.

"Notre circonsription a besoin de la meilleure candidate pour rassembler toutes les populations de toutes nos communes, jeunes et retraités, privés d'emploi, précaires et salariés, hommes et femmes, de toutes cultures", a réagi le PCF de la circonscription, estimant que "la raison l'a emporté" avec le départ de Taha Bouhafs d'un territoire où il ne s'était toujours pas rendu depuis le début de la campagne.

Le PCF local attend désormais le soutien de la NUPES, l'investiture officielle de Michèle Picard plutôt que le parachutage d'un nouveau candidat.

Selon nos informations, le conseiller municipal vénissian Lotfi Ben Khelifa a formulé la même requête auprès du Parti socialiste, pour qu'il soit le candidat NUPES à la place de sa meilleure ennemie Michèle Picard.

Des sollicitations qui n'ont pour le moment aucune chance d'aboutir si l'on en croit Manuel Bompard sur Twitter. Le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon a martelé que le choix du candidat reviendra à la France Insoumise et à "personne d'autre".