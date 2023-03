La préemption, un moyen utilisé pour faire taire les ennemis de la mairie de Vénissieux ?

Aujourd’hui, les kebabs sont de plus en plus nombreux. Et les préemptions sont aussi utilisées pour enquiquiner les élus d’opposition, comme Alexandre Dallery.

Le nom Dallery est connu à Vénissieux. C’est celui de la boulangerie de la place Léon Sublet, installée depuis 15 ans. Alexandre Dallery a fait ses armes au sein de la pâtisserie située juste en face.

C’est Gilles Pittié lui-même qui l’a aidé ensuite à installer son commerce. Il y a 9 ans, Alexandre Dallery rachetait le fonds de commerce de la pâtisserie Gilles Pittié. "J’étais son locataire et c’était acté depuis 15 ans que je puisse racheter ses parts ainsi que les murs qu’ils avaient quand il partirait à la retraite".

Mais voilà, c’est désormais impossible puisque la mairie a demandé à préempter la pâtisserie. C’est donc en ce début d’année qu’Alexandre Dallery a eu la mauvaise surprise d’apprendre que le local allait être préempté par la Métropole de Lyon, sur consigne de la maire Michèle Picard.

Aujourd’hui, l’élu d’opposition se retrouve pris au dépourvu par cette décision qu’il trouve inexplicable. "On ne comprend pas la démarche, on rachète pour pérenniser notre futur puisqu’on voulait aménager différemment et optimiser au maximum nos loyers", éclaircit-il. "Quand je vois qu’il y a des locaux de la mairie qui sont toujours fermés, comme le musée de la Résistance, je veux leur dire de s’occuper déjà de ça, plutôt que d’aller embêter des propriétaires qui veulent investir de manière pérenne dans leur ville".

L’achat des murs lui aurait coûté 600 000 euros. La Métropole a refusé ce tarif et n’en donnera "que" 550 000 à Gilles Pittié, perdant également dans l’histoire.

De plus, le boulanger-pâtissier accueille dans les locaux préemptés une association qui a pour but d’aider un enfant autiste de 20 ans à trouver un emploi. Elle prête gratuitement ses locaux pour qu’il puisse s’exercer et faire des biscuits qui sont ensuite vendus dans ses boutiques.

L’objectif de la démarche est de créer un poste viable pour qu’il puisse ensuite en vivre. La boutique possède également dix employés dont la moitié habite Vénissieux. "Tout ça c’est fini si on arrête", se lamente-t-il.

"La seule option, c'est de partir"

Une nouvelle d’autant plus incompréhensible qu’il était allé voir les services de la mairie avant pour leur expliquer son projet. Une sollicitation insuffisante puisqu’ils ont décidé de ne pas en tenir compte. Alexandre Dallery est clairvoyant sur les réelles raisons de cette décision : "On ne comprend pas pourquoi on est peu à racheter des commerces dans le centre, et qui fonctionnent en plus. La seule raison que je vois, c’est que je suis de l’opposition. Je me suis toujours positionné contre ce qui n’était pas fait de la part de la mairie et ça, je sais que ça ne plaît pas".

Le désespoir dans les yeux, Alexandre Dallery sait qu’il n’est pas procédurier et qu’il n’a pas envie de se battre. Il ne voit aucune option s’offrir à lui car la mairie est totalement fermée à la discussion. "Il y a une décision à prendre tout de suite. La seule option que je vois, c’est de partir. Si on ne veut plus de moi ici, je vais arrêter tout simplement", conclut-il.

