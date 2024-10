Attaque d'un lycée de Vénissieux : deux adolescents mis en examen et relâchés

A l'issue de leur garde à vue, les adolescents de 16 et 17 ans, soupçonnés d'avoir pris part aux tirs de mortiers d'artifice contre l'établissement de Vénissieux et à l'incendie de poubelles, ont été mis en examen pour "participation à un groupement en vue de la préparation de violence ou de dégradations, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux et détention d'engins explosifs ou incendiaires".

Les deux jeunes ont ensuite été laissés libres, sous contrôle judiciaire. Le parquet avait pourtant requis l'incarcération du plus âgé. Il s'agit d'élèves de la cité scolaire visée.

Pour rappel, des dizaines de jeunes avaient réalisé cette attaque du lycée vénissian jeudi matin, provoquant la colère de la préfecture, puis celle du président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. On ne sait pas encore ce qui les a motivés à agir de la sorte.