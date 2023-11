Vénissieux : démission à venir de la première adjointe au maire, 2026 en préparation ?

Selon nos informations, Yolande Peytavin va quitter son mandat de première adjointe au maire à l'occasion du prochain conseil municipal.

L'élue communiste est pourtant présente au conseil municipal vénissian depuis 1989 et porte l'écharpe de 1ère adjointe depuis 1996. Elle a donc fait la transition entre André Gerin et Michèle Picard.

Il s'agirait de la préparation des prochaines élections municipales de 2026. Dans l'optique de rassembler le plus largement possible la gauche autour de la maire sortante Michèle Picard (PCF), la décision aurait été prise d'évincer Yolande Peytavin, dont le comportement semblait incompatible avec une ambiance de travail sereine avec d'éventuels alliés non-communistes.

Michèle Picard a déjà choisi celui qui succèdera à Yolande Peytavin au poste de 1er adjoint. Il s'agit de Nacer Khamla, actuel adjoint à la Politique sportive et à la Jeunesse.

Une sacrée promotion pour ce proche de Pierre-Alain Millet, qui n'est adjoint que depuis trois ans.

Mais ce choix a provoqué en interne la colère de certains proches de l'édile communiste qui y voient une posture communautariste pour aider à contrer la possible candidature du député LFI Idir Boumertit. Toujours présent au sein de la majorité, le parlementaire vénissian préparerait activement 2026 pour offrir à son parti un bastion et un réservoir de voix non négligeable, bien que difficile à mobiliser dans les isoloirs.