Une proposition de la NUPES anti-Israël crée des remous, le texte cosigné par un député du Rhône

Le texte vise à condamner "l'institutionnalisation par Israël d'un régime d'apartheid à l'encontre du peuple palestinien" et propose notamment de reconnaître l'Etat de Palestine, ainsi que la légalité de l'appel au boycott des produits israéliens.

Portée par Jean-Paul Lecoq, la proposition est cosignée par plusieurs figures de la NUPES comme David Guiraud, Fabien Roussel ou Adrien Quatennens. Mais aussi le député LFI du Rhône, Idir Boumertit. Ce n'est pas la première fois que l'élu vénissian s'engage pour la Palestine, il avait d'ailleurs fait un voyage sur place il y a 10 ans et appelé de ses voeux au jumelage de Vénissieux avec une ville palestinienne.

Le texte risque de faire parler de lui voire de relancer les accusations d'antisémitisme de certains proches de Jean-Luc Mélenchon car il vient d'être dénoncé par... un membre de la NUPES, à savoir le socialiste Jérôme Guedj. Le parlementaire est effaré de voir émaner de son propre camp "ces 24 pages (qui) transpirent la détestation d’Israël. S’il est toujours légitime de contester la politique d’un gouvernement, je ne comprends pas en quoi une telle mise au ban d’un État fait avancer d’un millimètre la paix".

"A mes collègues députés signataires de cette résolution, je dis que c’est la pire manière d’aborder la question. Avec en plus, le risque (délibéré ?) d’importer les termes d’un conflit, et de l’instrumentaliser pour des motifs bien éloignés de la cause défendue. Sans moi", conclut Jérôme Guedj, issu d'une famille juive séfarade.

Le policier Bruno Attal, qui fut le candidat de Reconquête dans la 14e circonscription du Rhône face à Idir Boumertit, a interpellé Jérôme Guedj sur Twitter : "Le courage politique voudrait que vous quittiez la NUPES. L’antisémitisme de LFI gangrène la gauche".