Accusations de violences sexuelles : une enquête interne contre Taha Bouhafs, la vraie raison de son départ de la 14e circo du Rhône ?

Il disait avoir cédé face aux attaques quotidiennes, à son incapacité à obtenir des tribunes médiatiques et avoir "sous-estimé la puissance de ce système quand il veut vous broyer".

Il n'en serait rien.

La rumeur se propageait sur les réseaux sociaux depuis ce mercredi matin et elle s'est confirmée à la mi-journée. Selon BFM-TV, la France Insoumise a lancé une enquête interne contre le journaliste-militant, visé par des accusations de violences sexuelles et de harcèlement.

Au moins trois personnes auraient témoigné contre Taha Bouhafs, sans toutefois porter plainte pour le moment.

Selon nos confrères, les informations sont remontées rapidement jusqu'à Jean-Luc Mélenchon, qui aurait décidé de mettre fin à la candidature de Taha Bouhafs dimanche soir. D'où le tweet de l'intéressé la nuit de lundi à mardi, annonçant qu'il renonçait finalement à se présenter face aux électeurs de la 14e circo en juin.

Selon Mediapart, Taha Bouhafs avait été reçu par Mathilde Panot et Clémentine Autain lundi pour évoquer ces témoignages. Les deux premiers auraient été transmis à Clémentine Autain début mai. Le troisième, émanant d'une ex-petite amie de Taha Bouhafs, aurait été formulé le 9 mai.

A Mediapart, Taha Bouhafs a réagi en expliquant que ces trois accusations font partie des "calomnies" qu'il dénonçait dans son communiqué de retrait.

Depuis ce mercredi, plusieurs personnalités politiques qui avaient annoncé leur soutien à Taha Bouhafs, à l'instar de Cécile Duflot, ont décidé de supprimer leurs messages, notamment sur Twitter.

La France Insoumise a finalement réagi dans l'après-midi : "Le comité de suivi contre les violences sexistes et sexuelles, mis en place au sein de la France insoumise, a bien été saisi le samedi 7 mai d’un témoignage relatant des faits supposés de violences sexuelles reprochées à Taha Bouhafs. Sur cette base, vu l’urgence de la situation, une procédure a été enclenchée immédiatement au sein de la France insoumise. Dans ce cadre, Taha Bouhafs a été confronté aux accusations dont il faisait l’objet ce lundi 9 mai. Il lui a été signifié qu’en raison de la gravité des faits supposés, par principe de précaution, et conformément aux textes définissant les principes du mouvement, la France insoumise pouvait être amenée à ne pas l’investir. Après cette confrontation et avant même la fin de notre procédure interne, Taha Bouhafs a fait le choix de renoncer de lui même à l’investiture pour les élections législatives. Suite à ce retrait, le travail du comité de suivi se poursuit pour accompagner et orienter vers les structures adaptées les femmes qui ont parlé. Il se tient à disposition pour recevoir les éventuels témoignages d’autres femmes. Conformément au souhait exprimé par l’auteure du témoignage, et dans le respect des règles de confidentialité auxquelles s’astreint le comité de suivi, aucune information n’a été rendue publique par nos soins. C’est la publication d’informations dans la presse qui nous conduit aujourd’hui à nous exprimer publiquement dans un souci de transparence et dans le respect du principe de présomption d’innocence sur les méthodes mises en œuvre au sein de la France insoumise pour prendre en compte la parole des femmes et faire face au fléau des violences sexistes et sexuelles".