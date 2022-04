Législatives à Lyon : les écologistes ne sont plus en position de force à gauche

A la préfecture du Rhône dimanche soir, Grégory Doucet et Bruno Bernard avaient la tête des mauvais jours. Leur candidat Yannick Jadot venait de perdre dans les grandes largeurs au premier tour de l'élection présidentielle. Mais surtout, les premiers retours de résultats à Lyon et dans la Métropole de Lyon leur apprenaient qu'il y avait un nouveau shérif en ville en la personne de Jean-Luc Mélenchon.

Aujourd'hui, écologistes, insoumis, socialistes et communistes forment une majorité à peu près solide dans les deux collectivités. Mais demain, lorsqu'un nouveau scrutin, en l'occurrence les législatives, arrivera, qu'adviendra-t-il de cette union de circonstance ?

Bruno Bernard l'avait bien compris et il a lui-même abordé le sujet des législatives face aux journalistes. "Je suis favorable à chercher des accords très larges aux élections législatives, des insoumis aux socialistes", a indiqué le président de la Métropole. Une main tendue, loin du discours d'une personne en position de force.

Bruno Bernard devra accorder ses violons avec le maire de Lyon, qui évoquait le "troisième tour". "Ce que je souhaite à l'occasion de ces élections législatives, c'est qu'il y a un fort vote en faveur du climat", annonçait Grégory Doucet.

Mais concrètement, Yannick Jadot a fait recette nulle part à Lyon. Or, les écologistes avaient pointé les 1ère, 2e et 3e circonscriptions comme étant gagnables. Sophia Popoff, Hubert Julien-Laferrière et Marie-Charlotte Garin étaient déjà promis au second tour des législatives, voire à la victoire.

Mais Yannick Jadot n'est arrivé 3e, son meilleur score, derrière Jean-Luc Mélenchon et/ou Emmanuel Macron que dans les 1er, 4e et 7e arrondissements...

Une douche froide qui risque d'occasionner des négociations serrées ces prochaines semaines entre Lyon et Paris pour se partager le gâteau entre écolos et insoumis. Car le maintien de deux candidatures de gauche serait du pain béni pour les députés LREM sortants.

La seule variante favorable aux Verts dans l'équation lyonnaise des législatives de juin, c'est que la France Insoumise est peu présente entre Rhône et Saône. Elle est même éclatée entre différents groupes qui ne sont pas forcément d'accord entre eux.