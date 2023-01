Lyon : contre le froid, la mairie fournit à ses agents des doudounes… fabriquées au Bangladesh

Dans un communiqué, il reproche au maire écologiste Grégory Doucet l’achat de nombreuses vestes dans le cadre de la mise en œuvre du plan de sobriété énergétique qui passe par la baisse des températures dans les services.

La capitale des Gaules s’est donc procurée 450 doudounes sans manche, dans le cadre du Schéma de Promotion des Achats Socialement et Écologiquement Responsables (SPASER), mis en place l’année dernière, et "qui a pour vocation d’améliorer le précédent sur les questions environnementales et sociales", notent les syndicalistes. Mais ces derniers ont bien regardé leurs cadeaux, et ont fait une étonnante découverte entre les coutures.

"Il apparait sur l’étiquette de ces doudounes que celles-ci ont été confectionnées au Bangladesh", assure Sud Solidaires. "Le problème c’est qu’il y a comme souvent avec le Maire et son équipe un décalage entre le discours et les actes. Nous connaissons tous l’impact sur le climat lié à des achats textiles fabriqués à bas coût en Asie. Le Maire n’est pas sans ignorer non plus les conditions de travail dans les usines textiles au Bangladesh où travaillent principalement des femmes dont l’exploitation est une triste réalité. En achetant des doudounes confectionnées au Bangladesh, Le Maire de Lyon et son équipe ne font que pérenniser un modèle libéral basé sur l’exploitation et la recherche du profit à tout prix", poursuit le syndicat.

Sud Solidaire conclut avec un dernier tacle à la gorge des écologistes : "comment acheter sans détruire le climat et l’environnement tout en préservant les droits du travail est une question qui indiffère cette municipalité écologique et France insoumise".

Contactée, la Ville n’a pas encore répondu à nos sollicitations.