Pierre Chasseray (40 millions d’automobilistes) : "Le fait d’avoir un vélo à Lyon ne fait pas de vous quelqu’un de supérieur"

Pour autant, il ne s’oppose pas au développement du vélo en ville, mais sans pour autant exclure la voiture (entretien paru dans le numéro de mars de LyonMag).



Avez-vous l’impression que les écologistes lyonnais cèdent à toutes les demandes des associations de cyclistes, aux dépends des automobilistes ?

Bien sûr, c’est une évidence. Aujourd’hui, on est dans une espèce de vague de décroissance en France qui vise à diaboliser la voiture, sous prétexte qu’elle pollue. L’écologie est à géométrie variable. Chacun diabolise ce dont il n’a pas besoin. L’écologie est forcément totalitaire, extrémiste et égoïste. En fait le Vert, il est gris dans ses propos. C’est quelqu’un de décroissant, qui n’a pas foi dans l’évolution.

Avez-vous des contacts avec la Ville à Vélo à Lyon par exemple, ou vous détestez-vous mutuellement ?

Je les connais tous ces zozos. Ils sont très actifs, sur Twitter notamment, mais finalement ils vendent tous la même chose. Après ça ne sert à rien d’avoir des contacts avec eux, ça ne sert à rien d’échanger avec des totalitaires. On file toutes les clefs du coffre à des gens qui sont anti-voitures. On veut rejeter en dehors de la ville tous ceux qui veulent venir dans le centre de l’agglomération. Ils sont tous anti-CO2, mais j’ai un conseil à leur donner : je leur propose de respirer une fois sur deux. Comme ça, ils dégageront moins de CO2 et dans le même temps ils diront moins de conneries.

Dans la Métropole de Lyon, les écologistes entendent doubler le nombre de kilomètres de pistes cyclables, passer de 1000 à 2000 km d’ici 2026. Est-ce un investissement que vous jugez justifié ?

Oui, pourquoi pas. C’est bien de faciliter les trajets à vélos. Pour autant, la mise en place de voies dédiées, c’est l’échec du partage de la route. Le seul objectif des élus écologistes est d’emmerder les automobilistes. Ils veulent absolument redensifier les villes. Ils n’ont pas compris que tout le monde ne travaillait pas, ou ne vivait pas en plein cœur de la ville.

Pensez-vous qu’il est possible de mener une politique pro-vélo efficace sans être forcément anti-voiture ?

Évidemment. Vous allez à Sète, ville de littoral relativement embouteillée, où le maire François Commeinhes développe l’usage du vélo en ville, multiplie les aménagements, mais il ne fait pas ça du jour au lendemain, il fait les choses peu à peu. Il faut se poser les vraies questions. Quand vous avez une ville embouteillée, si la seule réponse que vous apportez est d’enlever des voies, ce n’est pas la bonne solution.

Les associations de cyclistes à Lyon se plaignent du comportement des automobilistes, qui auraient du mal à évoluer et à s’adapter en conséquence du nombre grandissant de nouveaux usagers à vélo. Faut-il faire un vrai effort de pédagogie selon vous ?

Je représente une association d’automobilistes. Je considère que parmi les automobilistes en France, il y a une frange marginale qui ne se comporte pas bien sur la route. Le problème chez les associations cyclistes, c’est qu’ils considèrent qu’eux se comportent tous correctement sur la route. Le fait d’avoir un vélo ne fait pas de vous quelqu’un de supérieur. Ce n’est pas parce que vous faites tous les jours votre trajet domicile-travail à vélo que vous allez sauver la planète. J’ai une bonne nouvelle : la planète elle sera encore là demain.

