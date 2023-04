A Lyon, le "brainstorming géant" des métropoles écologistes de France

L’heure était au bilan de mi-mandat pour les métropoles écologistes. En tout, neuf représentants de villes vertes se sont réunis pour échanger sur leurs politiques territoriales développées en vue de la transition écologique. Grégory Doucet, maire de Lyon et Bruno Bernard, président de la Métropole lyonnaise, ont alors reçu les maires des villes d’Annecy, Arcueil, Besançon, Bordeaux, Grenoble, Poitiers, Saint-Egrève, Strasbourg et Tours. Dans la salle d’évènements In-Sted, non loin des quais du Rhône, l’heure était au "brainstorming géant."

En fière accueillante, Lyon bombait le torse. Bruno Bernard soulignait la réduction de son trafic routier, ainsi que l’augmentation de 8% de la fréquentation de son réseau de transports. Grégory Doucet abordait lui le renouvellement du Contrat Local de Santé, visant à améliorer son accès général. Le maire de Lyon exprimait le souhait de suivre l’exemple grenoblois sur l’alimentaire dans les écoles. Son principal axe d’amélioration, sachant que la part de produits Bio dans les cantines scolaires est de 50% dans les établissements lyonnais contre 90% à Grenoble.

Chaque ville mettait en avant un secteur "porte-drapeau" de sa politique menée. Grenoble se félicitait de la massification du vélo et des énergies renouvelables entre ses murs, Bordeaux annonçait le projet d’une ferme urbaine, Poitiers se plaçait en exemple en végétalisant ses écoles… dans une approche de réappropriation de l’espace urbain. Annecy se concentrait davantage sur l’accès au logement, avec des politiques visant à limiter le secondaire et le trop-plein de locations type Air-Bnb. Strasbourg promettait la mise à l’abri totale de sa population avec des centres d’accueil. D’autres thèmes comme la gratuité des services, la démocratie participative ou encore la parité ont été abordés.

Cette grande réunion donnait lieu à un échange d’idées entre métropoles vertes. Si Pierre Hurmic, maire de Bordeaux, exprimait son souhait de "décliner la vision écologiste sur nos territoires » en essayant de "la partager avec nos citoyens", Grégory Doucet tenait un discours plus direct, à deux pas de la préfecture du Rhône : "C’est un moyen de répondre à l’immobilisme de l’Etat sur ses politiques actuelles. On essaie de faire bouger des lignes sur le plan local et favoriser la transition écologique, en s’inspirant les uns des autres", affirmait le maire de Lyon. Bruno Bernard a assuré que "le but principal est de convaincre nos habitants", à travers l’ensemble des politiques mises en avant.

A mi-mandat, les différents représentants des métropoles écologistes semblent bien décidés à faire valoir leurs idées nouvelles. En prenant évidemment le soin de se dissocier de certaines politiques menées par l’Etat français, notamment dans la capitale des Gaules…

T.J.