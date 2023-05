Geneviève Brichet : "Sur la démocratie citoyenne, les Verts font moins bien qu'Emmanuel Macron"

En 2020, le Pacte pour la Transition Lyon réunissait 50 associations qui proposaient 32 mesures signées par des candidats aux municipales. Aujourd'hui, un premier point d'étape est réalisé, avec trois couleurs (vert, orange, rouge) pour vérifier si les promesses sont tenues ou au moins engagées. Et Grégory Doucet a 4 mesures en rouge, ainsi qu'une majorité de orange. "On espère que le fait de dire très fort que c'est en rouge, ça passera au orange à la prochaine évaluation", indique Geneviève Brichet.

En rouge, on retrouve notamment l'accompagnement des habitants pour la transition énergétique ou l'aide à l'installation d'agriculteurs dans la ville.

Parmi les points faibles également des écologistes, la limitation des grandes surfaces en ville, l'aide à l'installation de logiciels libres ou le renfort de l'offre de transports en commun.

Un point fait également défaut, avec du orange et du rouge : la démocratie participative. "On aurait pu penser que les convictions des élus actuels les auraient incités à aller vers des assemblées citoyennes, des concertations et pas juste pour demander ce qu'on pense d'un détail et le reste ce sont eux qui décident. Il y a beaucoup de concertations mais la décision finale revient à la Ville de Lyon. Comme la convention climat qui était parfaite sur la méthodologie mais le Président de la République avait choisi trois, quatre recommandations qui ne mangeaient pas trop de pain.

Sur la démocratie citoyenne, les Verts font moins bien qu'Emmanuel Macron, ils ne font pas", tacle l'ancienne élue Geneviève Brichet.

00:00 Evaluation des mesures promises par les Verts

02:00 Habitat/Tiers-lieux

02:57 Transition énergétique

04:35 Agriculture/Alimentation

06:52 Numérique

07:34 Environnement

09:07 Mobilités

10:14 Démocratie participative