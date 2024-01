Les écologistes haïssent les pauvres

Depuis déjà Manuel Valls et Michèle Picard, on est bien au courant que ça ne veut rien dire. C’est simplement une étiquette commerciale permettant de capter le vote des électeurs matrixés et trop feignants pour creuser plus loin.

La haine du pauvre se retrouve dans toutes leurs actions depuis leur élection au goût de Covid.

L’éducation. Où les Verts se sont alignés sur les thèses les plus zemmouristes de non-mixité, refusant comme leur homologue de Toulouse ou de Paris de toucher à la carte scolaire.

Les enfants riches dans le 6e, les enfants pauvres à Saint-Fons. Et pour être sûr que ça ne change pas, on construit un collège entre les deux zones les plus pauvres de la Métropole, le quartier d’Arsenal et des Minguettes. Comme cela, on est sûr d’avoir l’indice de position sociale le plus bas, et les difficultés inerrantes.

Le logement. Avec Renaud Payre, heureux d’annoncer la construction de milliers de logements sociaux, oubliant de dire que les constructions auront essentiellement lieu dans des villes déjà saturées par la pauvreté (Vénissieux, Vaulx-en-Velin et Givors) répétant les erreurs du passé et repoussant aux calendes grecques le vivre-ensemble.

A son arrivée, la destruction des hauts lieux du deal que sont la barre Sakharov à la Duchère et des immeubles place des Palabres à Saint-Fons a été purement annulée et une rénovation qui ne va en rien améliorer le quotidien d’insécurité a été voté. L’amour des gauches pour les stupéfiants est stupéfiante.

La ZFE. Bruno Bernard a pris le sujet à bras le corps, renvoyant son vice-président Fabien Bagnon à ses embrouilles sur Twitter. Sa solution pour faire baisser les émissions de CO2 en centre-ville est de priver de véhicules les banlieusards qui ne pourront plus, pour 70%, se déplacer. Et si par miracle l’achat d’un véhicule électrique était possible, la recharge ne le serait pas car faire rentrer une Lexus dans l’ascenseur est difficile pour 36 000 habitants des Minguettes en appartement. Seulement deux bornes sont disponibles, elles sont HS.

Le bon air pour les riches, la pollution pour les pauvres.

Les chaufferies à bois. Pour être sûr que la vie des plus pauvres soit vraiment merdique, les écologistes ont maintenu et même créé des chaufferies à bois en plein centre-ville des banlieues. Les cheminées à hauteur des balcons recrachent les fumées dans les appartements des plus fragiles. Ils vont vous expliquer qu’elles ont des filtres, mais nos voitures aussi et personne n’irait respirer à plein poumon les pots d’échappement.

Les écologistes de Strasbourg sont vent debout contre les chaufferies à bois, mais elles sont applaudies dans la Métropole de Lyon…

Ce qui laisse de l’espoir pour les Verts. Ils haïssent les pauvres, mais essentiellement sur Lyon. Il y a sans doute un microclimat nauséabond.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux