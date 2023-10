Cumul des mandats : Alexandre Vincendet pris dans les phares du Conseil Constitutionnel

L'année dernière, une question jamais posée et pourtant bien visée a été soulevée par les élus écologistes Mathieu Vieira, conseiller métropolitain de Lyon et Yves Durieux, conseiller municipal de Rillieux-la-Pape : peut-on siéger à la fois à la Métropole de Lyon, à l'Assemblée Nationale et en Conseil Municipal ?

Un seul élu se trouve dans ce cas de figure : Alexandre Vincendet, député LR du Rhône, conseiller municipal de Rillieux-la-Pape et conseiller de la Métropole. D'aucuns, dont ce dernier, pourraient y voir une machination calculée : pour l'élu, aucun doute, c'est une manœuvre politique, nous as-t-il confirmé.

"Je pense qu’on essaie de se débarrasser de moi de l’intérieur, parce que ça en arrangerait certains si je ne siégeais pas à la métropole."

Un coup des écologistes, selon ses dires, qui chercheraient à l'évincer de la Métropole. Il est vrai que l'insistance de Mathieu Vieira et Yves Durieux vis-à-vis de la démarche pourrait soulever des questions : si le recours avait été porté à l'attention de la préfète du Rhône et refusé il y a de cela un an, il a ensuite été débouté par le tribunal administratif de Lyon, avant d'être porté directement devant le conseil d’État.

Finalement, les juges de la section du contentieux ont pris la décision ce lundi 9 octobre de le transmettre au tribunal suprême sous forme de question prioritaire de constitutionnalité : "C’est du sectarisme, on m’attaque parce que je n’ai pas la bonne couleur politique. Je sais qui se cache derrière tout ça, c’est une attaque ciblée. D’ailleurs M. Vieira l’a dit, il m’attaque parce que je m’appelle Alexandre Vincendet."

L'élu à Rillieux ne se laisse pas pour autant abattre, considérant l'attaque comme inoffensive : "ça ne m’empêche pas de faire mon travail ou de dormir. Je laisse faire la procédure et la loi, je n’ai rien à me reprocher."

En jeu, son siège de conseiller à la Métropole, pour l'instant dans le flou juridique : "Si le mandat de député est incompatible avec, notamment, l’exercice simultané […] d’un mandat de conseiller départemental, il ne l’est pas, en revanche, avec l’exercice simultané d’un mandat de conseiller de la Métropole de Lyon" ont déclaré les juges à nos confrères du Progrès. Cependant, "les dispositions contestées, en tant qu’elles ne mentionnent pas le mandat de conseiller de la métropole de Lyon […] portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d’égalité devant la loi."

Dans l'attente de la décision du Conseil, le député LR reste solide sur ses appuis, sûr de son habilité à jongler avec ses trois mandats : "On me reproche de ne pas pouvoir faire mon travail en cumulant trois mandats. Je suis parmi les élus qui ont le plus haut taux de présence à l'Assemblée et à la Métropole, je n'ai jamais raté un conseil municipal à Rillieux."

A.V.